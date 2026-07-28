Meşelik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye sevk edilen helikopterler, arazözler ve itfaiye ekipleri, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da olumsuz katkısıyla kısa sürede çok daha geniş bir araziye yayıldı.
Çevredeki vatandaşlar yangını fark edip durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan bu ihbarın ardından ilgili tüm kurumlar harekete geçti.
Olay yerine ulaşan ekipler, alevleri durdurmak için kara üzerinden koordineli bir çalışma yürütüyor.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sahada görev alırken, Uşak Belediyesi ile Eşme Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme işlemlerine destek veriyor.
Yangının ilerleyişini kesmek ve ekiplere alan açmak amacıyla iş makineleri de bölgeye sevk edilerek çalışmalara dahil edildi.
Yangın bölgesine yönlendirilen 2 yangın söndürme helikopteri, alevlerin daha fazla büyümesini engellemek ve yangını bütünüyle kontrol altına almak amacıyla havadan müdahalesini aralıksız sürdürüyor.