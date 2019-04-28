UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali"nde, 6 ton macun dağıtıldı. 479'uncusu gerçekleşen festival renkli görüntülere sahne oldu.

479'uncusu düzenlendi. Binlerce kişi "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali"ne katıldı.



Festival kapsamında cadde ve sokaklar süslendi. Kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'da başladı.



Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler, kortejde en önde yer aldı.



Yürüyüşe katılan halk oyunları ekipleri de yöresel danslardan örnekler sergiledi.



Kortej yürüyüşü, Sultan Camisi'nde sona erdi. Geleneksel mesir macunu dağıtımı, temsili Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun dağıtılmasını buyurmasıyla başladı.



Toplam 6 ton mesir macunu halka dağıtıldı. Alandakiler mesir kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.



Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da rahatsızlanır. Hastalığına çare bulunamayınca , Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. 41 çeşit baharatın karıştırıldığı macun, Hafsa Sultan'a iyi gelir ve diğer hastalara da dağıtılması istenir.