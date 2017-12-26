Helva 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde tanıtılacak.
Mesir çayı, mesir lokumu derken Manisalılar şimdi de mesir helvası yaptı.
Mesir helvasını Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık anlattı.
Tahin helvası mesir macunu ile buluştu. 41 çeşit baharat helvanın içinde yer aldı.
21 Mart 2018’de başlayacak olan 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde tahinli helva piyasaya sunulacak.
ulusal.com.tr
Mesir macunundan helva yapıldı. Mesir macunundaki 41 çeşit baharat da bu tahinli helvada yer aldı. Helva 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde tanıtılacak.
Helva 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde tanıtılacak.
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