Metal işçileri 8 fabrikada grevde! Balıkesir'deki fabrikada grev kararı alındı

4 işletmeye bağlı 8 fabrikada, 1700’ün üzerinde metal işçisi greve çıktı. DİSKe bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçilerin grev, cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün ertelenmesine rağmen bir fabrikada daha grev kararı aldı.

Balıkesir Gönen'de bulunan Arıtaş Kriyojenik fabrikasında grev, 132 metal işçisinin yüzde 100 katılımıyla başladı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, "Bizim grevlerimiz yasal, haklı ve meşrudur." dedi.

Özkan Atar açıklamasında, "İşçinin grevinin ertelenmesi anayasal hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi 2014 yılında bu ülkenin tapusu gibi bir karar vermiş. Nasıl ki biz işçiler, yurttaşlar olarak bu ülkenin kanununa, nizamına, anayasasına uymakla yükümlüysek, bu bülkenin en yetkili makamunda bulunan kişi de bu ülkenin anayasasınave işçi haklarına saygı göstermek zorundadır." dedi.

Özkan Atar, toplu sözleşme konusunda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS'i de uyardı. Atar, "Böyle yüzde 40'tı falan... Bu takamlarla toplu sözleşme bitmez. Üretimi durdurma noktasında bizi zorla greve çıkartma noktasında olmayın." dedi.