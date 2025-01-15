Metal işçilerinden bir zafer daha

Metal işçileri bir zafer daha kazandı. İstanbul Gebze'de bulunan GE Grid Solutions iş yerinde 33 gündür grevde olan metal işçileri, işveren sendikası MESS'le anlaşmaya vardı. İmzalanan yeni sözleşmeyle birlikte iş yerinde ortalama ücret 54 bin 300 TL oldu. Böylece grev sona erdi.

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Metal işçilerinden bir zafer daha
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Daha iyi ücret ve insanca çalışma koşullarında çalışmak isteyen metal işçilerinin 33 gündür sürdürdüğü grev zaferle sonuçlandı.

İstanbul Gebze'de bulunan GE Grid Solutions işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İş yerinde ortalama ücret 54 bin 300 TL oldu. Grev sona erdi.

Metal işçilerinin grevi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasaklanmış ve grevlerin durdurulması istenmişti. 4 işletmeye bağlı 8 işyerinde grev yasağı olmasına rağmen işçiler mücadelelerinden vazgeçmedi.

GE Grid Solutions iş yerinde kazanılan zaferle birlikte grev yasağının olduğu son iş yerinde de emekçilerin yüzü gülmüş oldu.

İşçiler yapılan sözleşmeyi alkışlarla ve sloganlarla kutladı.

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