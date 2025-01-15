Metal işçilerinden bir zafer daha

Daha iyi ücret ve insanca çalışma koşullarında çalışmak isteyen metal işçilerinin 33 gündür sürdürdüğü grev zaferle sonuçlandı.

İstanbul Gebze'de bulunan GE Grid Solutions işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İş yerinde ortalama ücret 54 bin 300 TL oldu. Grev sona erdi.

Metal işçilerinin grevi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasaklanmış ve grevlerin durdurulması istenmişti. 4 işletmeye bağlı 8 işyerinde grev yasağı olmasına rağmen işçiler mücadelelerinden vazgeçmedi.

GE Grid Solutions iş yerinde kazanılan zaferle birlikte grev yasağının olduğu son iş yerinde de emekçilerin yüzü gülmüş oldu.

İşçiler yapılan sözleşmeyi alkışlarla ve sloganlarla kutladı.