Meteoroloji 10 Haziran raporunu açıkladı! Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Türkiye genelinde atmosferik hareketlilik ve sıcaklık dalgalanmaları devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ait makro hava tahmin raporunu ilan etti.
Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde yerel bazda gök gürültülü sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji uzmanları, bu sağanak yağış dalgasının hafta sonuna doğru yaklaşırken, özellikle Cuma gününden itibaren etkisini ve kapsama alanını daha da artıracağını öngörüyor.
MARMARA VE EGE'DE HAVA DURUMU: İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK
İnternet mecralarında yer alan dezenformasyon içerikli başlıkların aksine, Marmara Bölgesi genelinde bugün yağış beklenmiyor. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Termometreler İstanbul'da 28°C, Bursa'da 31°C, Çanakkale'de 30°C ve Edirne'de 33°C seviyelerini gösterecek.
Ege Bölgesi'nde ise sahil şeridi parçalı ve az bulutlu bir gün geçirirken, iç kesimlerde hava yer yer çok bulutlu olacak.
Afyonkarahisar (25°C), Uşak ve Kütahya çevreleri ile Denizli'nin (33°C) doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İzmir ve Muğla ise 33°C ve 31°C sıcaklıkla az bulutlu bir gün geçirecek.
AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİ
Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin sahil şeridinden ziyade iç kesimleri ile Antalya (27°C) çevrelerinin, Adana (31°C) ve Burdur'un (28°C) iç ilçelerinin yerel sağanak yağışların etkisi altında kalacağı bildirildi.
Hatay ise 28°C ile yağışsız bir gün geçirecek.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise iki şehir hariç tutuldu. Sivas ve Yozgat dışındaki tüm bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Başkent Ankara (27°C), Eskişehir (27°C), Konya (26°C) ve Kayseri (26°C) genelinde özellikle öğle saatlerinden itibaren kuvvetli bulutlanma ile birlikte yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞLAR VE SICAKLIKLAR
Batı Karadeniz: Bölgenin kıyı şeridi olan Zonguldak (24°C) ve Bartın (30°C) parçalı ve az bulutlu bir gün geçirirken; iç kesimlerde yer alan Bolu (26°C) ve Kastamonu (25°C) çevreleri zamanla çok bulutlu hale gelerek sağanak yağış alacak.
Orta Ve Doğu Karadeniz: Amasya (29°C) ve Samsun (25°C) parçalı bulutlu bir hava dalgasının etkisindeyken; Doğu Karadeniz'de Giresun hariç tüm illerde yağış var. Rize (25°C) ve Trabzon (23°C) çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak yağışlı. Erzurum 23°C, Kars 22°C ve Van 25°C sıcaklıkla yağış alırken, Malatya 31°C ile parçalı bulutlu kalacak.
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometreler 36°C'ye kadar tırmanırken, Mardin ve Siirt'te ise sıcaklıkların 34°C seviyelerinde seyredeceği ilan edildi.