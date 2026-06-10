Meteoroloji 10 Haziran raporunu açıkladı! Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde yerel bazda gök gürültülü sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji uzmanları, bu sağanak yağış dalgasının hafta sonuna doğru yaklaşırken, özellikle Cuma gününden itibaren etkisini ve kapsama alanını daha da artıracağını öngörüyor.