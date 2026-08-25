Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı haftalık hava durumu tahmin raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 1

Termometrelerin ülke genelinde yüksek seyrettiği bu günlerde, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü belirli illerde hava şartlarının aniden değişmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 10 İL

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 3

Meteoroloji'nin risk haritasında yer alan ve ani sel, su baskını ile yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması istenen iller:

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 4

Malatya

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 5

Elazığ

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 6

Tunceli

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 7

Erzincan

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 8

Gümüşhane

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 9

Bayburt

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 10

Erzurum

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 11

Kars

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 12

Ardahan

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 13

Artvin

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 14

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

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Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 15

Yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olması beklendiğinden, oluşabilecek ani su baskınları, sel, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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