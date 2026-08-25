Meteoroloji 10 ili uyardı! 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı haftalık hava durumu tahmin raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
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Termometrelerin ülke genelinde yüksek seyrettiği bu günlerde, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü belirli illerde hava şartlarının aniden değişmesi bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 10 İL
Meteoroloji'nin risk haritasında yer alan ve ani sel, su baskını ile yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması istenen iller:
Malatya
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Kars
Ardahan
Artvin
OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI
Yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olması beklendiğinden, oluşabilecek ani su baskınları, sel, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.