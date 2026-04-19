Meteoroloji 10 kenti uyardı... Gök gürültülü sağanak kuvvetli geliyor
Meteoroloji, 20 Nisan Pazartesi günü için 10 ile gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmini raporuna göre, yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlı hava etkisini artırıyor.
İşte yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenen şehirler:
Adana
Osmaniye
Hatay
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Mardin
Batman