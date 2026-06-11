Meteoroloji 11 Haziran raporunu açıkladı! Gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait son hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava akımının etkisi altında kalacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında makro ya da dikey düzeyde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin edilirken, belirli bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar ile şiddetli rüzgar geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ UYARISI YAPILAN BÖLGELER
Ülke genelinde pek çok noktada yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor. Yağış haritasının dikey etki alanları şu şekilde belirlendi:
Akdeniz Bölgesi: Antalya ve Hatay hariç olmak üzere bölge geneli,
Doğu Karadeniz Bölgesi: Bölge genelinde aralıklı ve yerel yağışlar,
Doğu Anadolu Bölgesi: Elazığ ve Şırnak hariç olmak üzere bölge geneli,
İç Anadolu Bölgesi: Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri,
Batı Karadeniz Bölgesi: Sinop ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Karabük’ün güney kesimleri.
DİKKAT: 5 İL VE 1 BÖLGEDE YAĞIŞLAR ÇOK KUVVETLİ
Meteoroloji, siber veri tabanından elde edilen bulgular doğrultusunda ani sel ve su baskını riski taşıyan yerleri özel olarak listeledi. Yağışların; Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği amir hüküm olarak bildirildi.
DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNA FIRTINA UYARISI
Yurt genelinde rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı kurumsal uyarılar yapıldı.
Bölgelerimize Göre Hava Durumu Ve İl Sıcaklıkları
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 18°C, 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 16°C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 16°C, 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Edirne: 16°C, 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE: Parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 19°C, 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
İzmir: 20°C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Muğla: 17°C, 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Afyonkarahisar: 13°C, 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay haricindeki yerler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana: 22°C, 31°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Antalya: 22°C, 28°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Burdur: 14°C, 30°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Hatay: 21°C, 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ankara: 14°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Eskişehir: 13°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Konya: 14°C, 29°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nevşehir: 13°C, 25°C (Parçalı ve çok bulutlu)
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu; Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Bartın: 15°C, 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bolu: 12°C, 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 10°C, 27°C (Zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 15°C, 24°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bayburt ve Artvin'de yağışlar yer yer kuvvetli.
Trabzon: 20°C, 24°C (Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 19°C, 24°C (Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 13°C, 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Samsun: 17°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu)
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak dışındaki yerler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzurum’un kuzeyinde yağışlar kuvvetli. Güneybatı kesimleri kuvvetli rüzgarlı.
Malatya: 14°C, 32°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Van: 12°C, 26°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Erzurum: 8°C, 25°C (Öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli yağışlı)
Kars: 8°C, 22°C (Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu.
Diyarbakır: 17°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 22°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 24°C, 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Siirt: 22°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)