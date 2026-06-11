Meteoroloji 11 Haziran raporunu açıkladı! Gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Akdeniz Bölgesi: Antalya ve Hatay hariç olmak üzere bölge geneli,

Doğu Karadeniz Bölgesi: Bölge genelinde aralıklı ve yerel yağışlar,

Doğu Anadolu Bölgesi: Elazığ ve Şırnak hariç olmak üzere bölge geneli,

İç Anadolu Bölgesi: Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri,

Batı Karadeniz Bölgesi: Sinop ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Karabük’ün güney kesimleri.