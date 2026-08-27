Meteoroloji 12 ili kırmızıya boyadı! 28 Ağustos Cuma günü kavurucu sıcak alarmı: İşte o iller

Sıcak hava dalgasının özellikle haftanın son iş gününde bu kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERİLEN 12 İL

Meteoroloji'nin 28 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin paylaştığı verilere göre termometrelerin kritik seviyelere çıkacağı iller şunlar:

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Antalya

Denizli

Şanlıurfa

Adıyaman

Mardin

Siirt

Batman

Diyarbakır

UZMANLARDAN GÜNEŞ ÇARPMASI VE NEM UYARISI

Hava sıcaklıkları ile birleşen yüksek nem oranlarının hissedilen sıcaklığı çok daha yukarılara taşıyacağına dikkat çeken uzmanlar; başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında doğrudan güneş altında kalmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini hatırlattı.