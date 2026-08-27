Meteoroloji 12 ili kırmızıya boyadı! 28 Ağustos Cuma günü kavurucu sıcak alarmı: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu değerlendirme raporunda yurdun önemli bir bölümünde yağışlı ve serin hava geçişleri beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 12 il için aşırı sıcaklık ve bunaltıcı nem uyarısında bulundu.
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Sıcak hava dalgasının özellikle haftanın son iş gününde bu kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERİLEN 12 İL
Meteoroloji'nin 28 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin paylaştığı verilere göre termometrelerin kritik seviyelere çıkacağı iller şunlar:
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Antalya
Denizli
Şanlıurfa
Adıyaman
Mardin
Siirt
Batman
Diyarbakır
UZMANLARDAN GÜNEŞ ÇARPMASI VE NEM UYARISI
Hava sıcaklıkları ile birleşen yüksek nem oranlarının hissedilen sıcaklığı çok daha yukarılara taşıyacağına dikkat çeken uzmanlar; başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında doğrudan güneş altında kalmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini hatırlattı.