Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı

Batı Karadeniz Bölgesi

Düzce: 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli ve kıyılarda çok kuvvetli)

Zonguldak: 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli ve kıyılarda çok kuvvetli)