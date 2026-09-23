Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış dalgası ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce ve Antalya olmak üzere toplam 14 ili sarı kodla uyardı. AKOM ise İstanbul’da metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış düşebileceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 2

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARILARI

Sel ve Su Baskını Riski: Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli; Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli Rüzgar: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 3

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU (23 EYLÜL ÇARŞAMBA)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 4

Marmara Bölgesi

İstanbul: 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli)
Bursa: 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 5

Çanakkale: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kırklareli: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 6

Ege Bölgesi

İzmir: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Afyonkarahisar: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 7

Manisa: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Uşak: 19°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor, doğusunda yerel kuvvetli)
Hatay: 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor, batı kesimlerinde yerel kuvvetli)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 9

Adana: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Isparta: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 23°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Eskişehir: 19°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 11

Konya: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nevşehir: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 12

Batı Karadeniz Bölgesi

Düzce: 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli ve kıyılarda çok kuvvetli)
Zonguldak: 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli ve kıyılarda çok kuvvetli)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 13

Bolu: 17°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Sinop: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Samsun: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 29°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 15

Trabzon: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kars: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Malatya: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 17

Malatya: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)

Van: 27°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 34°C (Parçalı bulutlu)
Şanlıurfa: 31°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı - Resim: 19

Mardin: 30°C (Parçalı bulutlu)
Siirt: 34°C (Parçalı bulutlu)

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sağanak yağış Hava durumu