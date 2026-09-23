Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da sağanak felaketi kapıda: AKOM saat verip uyardı
Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış dalgası ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce ve Antalya olmak üzere toplam 14 ili sarı kodla uyardı. AKOM ise İstanbul’da metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış düşebileceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARILARI
Sel ve Su Baskını Riski: Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli; Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli Rüzgar: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU (23 EYLÜL ÇARŞAMBA)
Marmara Bölgesi
İstanbul: 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli)
Bursa: 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli)
Çanakkale: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kırklareli: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Ege Bölgesi
İzmir: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Afyonkarahisar: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Manisa: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Uşak: 19°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor, doğusunda yerel kuvvetli)
Hatay: 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor, batı kesimlerinde yerel kuvvetli)
Adana: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Isparta: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 23°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Eskişehir: 19°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Konya: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nevşehir: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Batı Karadeniz Bölgesi
Düzce: 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli ve kıyılarda çok kuvvetli)
Zonguldak: 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli ve kıyılarda çok kuvvetli)
Bolu: 17°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Sinop: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Samsun: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 29°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kars: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Malatya: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Malatya: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Van: 27°C (Parçalı bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 34°C (Parçalı bulutlu)
Şanlıurfa: 31°C (Parçalı bulutlu)
Mardin: 30°C (Parçalı bulutlu)
Siirt: 34°C (Parçalı bulutlu)