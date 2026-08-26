Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı haftalık hava durumu değerlendirme raporunda Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'daki toplam 14 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yayınlanma:
Termometrelerin mevsim normallerinde seyrettiği bu günlerde, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü belirli bölgelerde hava şartlarının aniden değişmesi bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 14 İL
Meteoroloji'nin yayımladığı son değerlendirmelere göre yarın yağış alması beklenen iller:
Kırklareli
Samsun
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Ağrı
Iğdır
Kars
SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI
Yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.