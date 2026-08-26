Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı haftalık hava durumu değerlendirme raporunda Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'daki toplam 14 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 1

Termometrelerin mevsim normallerinde seyrettiği bu günlerde, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü belirli bölgelerde hava şartlarının aniden değişmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 14 İL

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 3

Meteoroloji'nin yayımladığı son değerlendirmelere göre yarın yağış alması beklenen iller:

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 4

Kırklareli

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 5

Samsun

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 6

Ordu

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 7

Giresun

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 8

Gümüşhane

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 9

Bayburt

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 10

Erzurum

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 11

Trabzon

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 12

Rize

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 13

Artvin

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 14

Ardahan

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 15

Ağrı

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 16

Iğdır

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 17

Kars

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 18

SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

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Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o iller - Resim: 19

Yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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