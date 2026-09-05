6 Eylül Pazar günü özellikle Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde etkisini artıracak olan bunaltıcı havanın günlük yaşamı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları zorlayabileceği bildirildi.

18 İL İÇİN KRİTİK UYARI: DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre termometrelerin ve hissedilen sıcaklığın riskli seviyelere ulaşacağı 18 il şöyle sıralandı:

Kırklareli

Edirne

Kocaeli

Çanakkale

Balıkesir

Manisa

İzmir

Aydın

Muğla

Antalya

Denizli

Kilis

Şanlıurfa

Adana

Kahramanmaraş

Adıyaman

Diyarbakır

Batman

YÜKSEK NEM VE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Sıcak hava dalgasına eşlik edecek olan yüksek nem oranlarının hissedilen sıcaklığı çok daha üst seviyelere taşıyacağı kaydedildi.

Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve açık alanda uzun süre bulunmaması yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji 18 ili tek tek uyardı! 6 Eylül Pazar günü sıcaklık ve nem rekor kıracak: İşte o şehirler