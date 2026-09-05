Meteoroloji 18 ili tek tek uyardı! 6 Eylül Pazar günü sıcaklık ve nem rekor kıracak: İşte o şehirler

Yurdun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son hava durumu raporunda 18 ili aşırı sıcaklık ve yüksek nem dalgasına karşı uyardı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji 18 ili tek tek uyardı! 6 Eylül Pazar günü sıcaklık ve nem rekor kıracak: İşte o şehirler
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 6 Eylül Pazar günü özellikle Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde etkisini artıracak olan bunaltıcı havanın günlük yaşamı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları zorlayabileceği bildirildi.

18 İL İÇİN KRİTİK UYARI: DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre termometrelerin ve hissedilen sıcaklığın riskli seviyelere ulaşacağı 18 il şöyle sıralandı:

Kırklareli
Edirne
Kocaeli
Çanakkale
Balıkesir
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Denizli
Kilis
Şanlıurfa
Adana
Kahramanmaraş
Adıyaman
Diyarbakır
Batman

YÜKSEK NEM VE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Sıcak hava dalgasına eşlik edecek olan yüksek nem oranlarının hissedilen sıcaklığı çok daha üst seviyelere taşıyacağı kaydedildi.

Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve açık alanda uzun süre bulunmaması yönünde uyarıda bulundu.

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 Meteoroloji 18 ili tek tek uyardı! 6 Eylül Pazar günü sıcaklık ve nem rekor kıracak: İşte o şehirler

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