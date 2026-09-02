Meteoroloji 19 ili kırmızıya boyadı! 3 Eylül Perşembe günü kavurucu sıcaklar geliyor: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve bunaltıcı neme karşı 3 Eylül 2026 Perşembe gününe ilişkin kritik bir rapor paylaştı.
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Hava sıcaklıklarının genel seyri mevsim normalleri civarında kalsa da özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde pik yapacak sıcaklık değerleri nedeniyle 19 il için özel uyarı yayımlandı. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunulmaması konusunda vatandaşları uyardı.
3 EYLÜL PERŞEMBE YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERİLEN 19 İL
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre termometrelerin kritik seviyeleri göreceği ve sıcak çarpması riskinin arttığı iller şu şekilde sıralandı:
Marmara: Edirne
Ege: Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli
Akdeniz: Antalya, Burdur, Adana, Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır
Doğu Anadolu: Tunceli