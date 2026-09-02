Meteoroloji 19 ili kırmızıya boyadı! 3 Eylül Perşembe günü kavurucu sıcaklar geliyor: İşte o iller

Hava sıcaklıklarının genel seyri mevsim normalleri civarında kalsa da özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde pik yapacak sıcaklık değerleri nedeniyle 19 il için özel uyarı yayımlandı. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunulmaması konusunda vatandaşları uyardı.

3 EYLÜL PERŞEMBE YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERİLEN 19 İL

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre termometrelerin kritik seviyeleri göreceği ve sıcak çarpması riskinin arttığı iller şu şekilde sıralandı:

Marmara: Edirne

Ege: Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli

Akdeniz: Antalya, Burdur, Adana, Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır

Doğu Anadolu: Tunceli