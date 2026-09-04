Meteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak: İşte saat verilerek yapılan uyarı

Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını bildiren MGM; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 19 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Rüzgarın hızının ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.