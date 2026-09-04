Meteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak: İşte saat verilerek yapılan uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı.
Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını bildiren MGM; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 19 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Rüzgarın hızının ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI (40-60 KM/SAAT)
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak:
Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden,
Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden rüzgarın hızının yer yer 40 ila 60 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.
Yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu; Trakya'nın batı kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak görülecek.
İstanbul: 22°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bursa: 17°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 21°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu (Kuvvetli rüzgarlı)
Kırklareli: 18°C - 30°C, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
İç kesimler zamanla çok bulutlu; doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
İzmir: 22°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 22°C - 35°C, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla: 19°C - 34°C, yer yer çok bulutlu
Uşak: 15°C - 31°C, yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
İç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Antalya: 23°C - 34°C, iç kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana: 23°C - 34°C, kuzey çevreleri yerel sağanak yağışlı
Burdur: 18°C - 32°C, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 23°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Kuzeybatı çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara: 17°C - 31°C, kuzey ilçeleri yerel sağanak yağışlı
Eskişehir: 15°C - 27°C, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 18°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 13°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
İç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bolu: 14°C - 25°C, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 16°C - 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sinop: 19°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bartın: 17°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 19°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.
Trabzon: 24°C - 26°C, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Rize: 23°C - 27°C, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 10°C - 27°C, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Amasya: 16°C - 29°C, parçalı bulutlu
Erzurum: 12°C - 29°C, kuzeyi öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Kars: 9°C - 26°C, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Malatya: 19°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 14°C - 27°C, parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak: İşte saat verilerek yapılan uyarı
Az bulutlu, açık ve sıcak hava dalgası devam ediyor.
Diyarbakır: 21°C - 38°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 25°C - 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 22°C - 35°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 23°C - 36°C, az bulutlu ve açık