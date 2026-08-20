Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ VE SICAKLIK DURUMU
Marmara ve Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. İstanbul'da yağış beklenmezken yüksek nem ve sıcak hava etkisini sürdürecek.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu havanın yanı sıra özellikle Toroslar mevkii ile Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Karadeniz: Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya çevresi ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Genellikle az bulutlu ve açık geçecek; Güneydoğu'da sıcaklıklar 38 derece seviyelerinde seyredecek.
20 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL HAVA SICAKLIKLARI
Marmara Bölgesi
İstanbul: 21°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 19°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 22°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 20°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ege Bölgesi
İzmir: 24°C / 36°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 23°C / 37°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 23°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 16°C / 32°C (Az bulutlu ve açık)
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 16°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 16°C / 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 19°C / 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Niğde: 15°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 26°C / 37°C (İç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Adana: 25°C / 38°C (İç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Hatay: 24°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 18°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Karadeniz Bölgesi
Trabzon: 22°C / 27°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 20°C / 28°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 21°C / 28°C (İç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Amasya: 18°C / 33°C (Yerel sağanak yağışlı)
Bolu: 14°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 19°C / 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 21°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 22°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 26°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Erzurum: 10°C / 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Malatya: 18°C / 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 15°C / 27°C (Parçalı ve az bulutlu)