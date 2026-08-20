Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 1

 Yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 2

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ VE SICAKLIK DURUMU
Marmara ve Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. İstanbul'da yağış beklenmezken yüksek nem ve sıcak hava etkisini sürdürecek.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu havanın yanı sıra özellikle Toroslar mevkii ile Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Karadeniz: Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya çevresi ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Genellikle az bulutlu ve açık geçecek; Güneydoğu'da sıcaklıklar 38 derece seviyelerinde seyredecek.

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 3

20 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL HAVA SICAKLIKLARI
Marmara Bölgesi

İstanbul: 21°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 19°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)


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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 4

Çanakkale: 22°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 20°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 5

Ege Bölgesi

İzmir: 24°C / 36°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 23°C / 37°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 6

Manisa: 23°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 16°C / 32°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 7

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 16°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 16°C / 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 8

Konya: 19°C / 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Niğde: 15°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 9

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 26°C / 37°C (İç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Adana: 25°C / 38°C (İç kesimleri yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 10

Hatay: 24°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 18°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 11

Karadeniz Bölgesi

Trabzon: 22°C / 27°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 20°C / 28°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 21°C / 28°C (İç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Amasya: 18°C / 33°C (Yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 12

Bolu: 14°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 19°C / 27°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 13

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 21°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 22°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 26°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller - Resim: 14

Erzurum: 10°C / 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Malatya: 18°C / 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 15°C / 27°C (Parçalı ve az bulutlu)

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sağanak yağış Hava durumu