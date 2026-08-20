Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Sağanak yağış uyarısı verilen iller

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ VE SICAKLIK DURUMU

Marmara ve Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. İstanbul'da yağış beklenmezken yüksek nem ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu havanın yanı sıra özellikle Toroslar mevkii ile Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Karadeniz: Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya çevresi ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Genellikle az bulutlu ve açık geçecek; Güneydoğu'da sıcaklıklar 38 derece seviyelerinde seyredecek.