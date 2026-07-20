Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı! O illerde yaşayanlar öğle saatlerine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. İşte il il ve bölge bölge güncel hava durumu tahminleri...
SICAKLIKLAR DÜŞMÜYOR, RÜZGAR HAFİF ESECEK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İKİ İLİN İÇ KESİMLERİNE SAĞANAK UYARISI
Günün en dikkat çekici hava olayı Batı ve Doğu Karadeniz'de yaşanacak. Kastamonu ve Rize çevrelerinin parçalı bulutlu, özellikle öğle saatlerinde her iki ilin de iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DEĞERLERİ
MARMARA BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 37°C (Az bulutlu)
Kırklareli: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 39°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 38°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ Bölgenin az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Antalya: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Yozgat: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği, Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Düzce: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 32°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bolu: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, Rize çevrelerinin öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Amasya: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 29°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Trabzon: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Malatya: 36°C (Az bulutlu)
Erzurum: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 29°C (Az bulutlu)
Kars: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa: 41°C (Az bulutlu ve açık)
Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 38°C (Az bulutlu ve açık)