Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı! O illerde yaşayanlar öğle saatlerine dikkat

İKİ İLİN İÇ KESİMLERİNE SAĞANAK UYARISI

Günün en dikkat çekici hava olayı Batı ve Doğu Karadeniz'de yaşanacak. Kastamonu ve Rize çevrelerinin parçalı bulutlu, özellikle öğle saatlerinde her iki ilin de iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.