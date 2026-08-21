Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Ağustos Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 1

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz'de termometreler 40 derece sınırına dayanırken, Karadeniz üzerinden gelen sistem nedeniyle tek bir il için yerel gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 2

TEK BİR İLE SAĞANAK, MARMARA VE DOĞU ANADOLU'YA KUVVETLİ RÜZGAR
Türkiye genelinde güneşli ve az bulutlu hava hakimiyetini korurken, Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Van Gölü ve Batı Karadeniz'de 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar ile 3 metreyi bulan dalga yüksekliği uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 3

21 AĞUSTOS BÖLGELERDE HAVA DURUMU VE İL İL SICAKLIKLAR

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 4

Marmara Bölgesi (Parçalı ve Az Bulutlu)

İstanbul: 30°C
Bursa: 34°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 5

Çanakkale: 34°C
Kırklareli: 34°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 6

Ege Bölgesi (Az Bulutlu ve Açık)

Denizli: 40°C
Manisa: 39°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 7

İzmir: 35°C
Uşak: 34°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi (Parçalı ve Az Bulutlu)

Adana: 39°C
Antalya: 39°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 9

Hatay: 36°C
Burdur: 36°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi (Parçalı ve Az Bulutlu)

Eskişehir: 36°C
Ankara: 33°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 11

Konya: 33°C
Niğde: 31°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 12

Karadeniz Bölgesi

Düzce: 34°C
Bolu: 33°C
Amasya: 33°C


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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 13

Sinop: 31°C
Zonguldak: 29°C
Rize: 28°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 14

Samsun: 28°C
Trabzon: 27°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 15

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Diyarbakır: 39°C
Şanlıurfa: 39°C


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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 16

Gaziantep: 38°C
Mardin: 37°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 17

Malatya: 33°C
Van: 31°C

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Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 18

Erzurum: 29°C
Kars: 27°C

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