Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar

TEK BİR İLE SAĞANAK, MARMARA VE DOĞU ANADOLU'YA KUVVETLİ RÜZGAR

Türkiye genelinde güneşli ve az bulutlu hava hakimiyetini korurken, Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Van Gölü ve Batı Karadeniz'de 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar ile 3 metreyi bulan dalga yüksekliği uyarısı yapıldı.