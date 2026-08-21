Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Termometreler 40 dereceyi vuracak: İşte il il sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Ağustos Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz'de termometreler 40 derece sınırına dayanırken, Karadeniz üzerinden gelen sistem nedeniyle tek bir il için yerel gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
TEK BİR İLE SAĞANAK, MARMARA VE DOĞU ANADOLU'YA KUVVETLİ RÜZGAR
Türkiye genelinde güneşli ve az bulutlu hava hakimiyetini korurken, Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Rüzgarın ise Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Van Gölü ve Batı Karadeniz'de 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar ile 3 metreyi bulan dalga yüksekliği uyarısı yapıldı.
21 AĞUSTOS BÖLGELERDE HAVA DURUMU VE İL İL SICAKLIKLAR
Marmara Bölgesi (Parçalı ve Az Bulutlu)
İstanbul: 30°C
Bursa: 34°C
Çanakkale: 34°C
Kırklareli: 34°C
Ege Bölgesi (Az Bulutlu ve Açık)
Denizli: 40°C
Manisa: 39°C
İzmir: 35°C
Uşak: 34°C
Akdeniz Bölgesi (Parçalı ve Az Bulutlu)
Adana: 39°C
Antalya: 39°C
Hatay: 36°C
Burdur: 36°C
İç Anadolu Bölgesi (Parçalı ve Az Bulutlu)
Eskişehir: 36°C
Ankara: 33°C
Konya: 33°C
Niğde: 31°C
Karadeniz Bölgesi
Düzce: 34°C
Bolu: 33°C
Amasya: 33°C
Sinop: 31°C
Zonguldak: 29°C
Rize: 28°C
Samsun: 28°C
Trabzon: 27°C
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
Diyarbakır: 39°C
Şanlıurfa: 39°C
Gaziantep: 38°C
Mardin: 37°C
Malatya: 33°C
Van: 31°C
Erzurum: 29°C
Kars: 27°C