Meteoroloji 23 ilin valiliğini uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına geliyor!

“Balkan fırtınası sağ gösterip sol vuracak” diyen uzmanlar, hafta sonu planı yapan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hızla düşecek sıcaklıklar, kuvvetli yağış ve fırtına ile birlikte pek çok bölgede olumsuz hava koşulları yaşanabilir.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre; hafta sonu kuzeybatıdan giriş yapacak Balkan fırtınası, sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekecek. Yağışların özellikle cumartesi öğleden sonraya kadar aralıklarla etkili olması, bazı bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanması bekleniyor.

Güneybatıdan esmeye başlayacak kuvvetli rüzgarın ilk etapta Antalya, Burdur ve Karaman’da etkili olması, ardından iç kesimlerden ilerleyerek Karadeniz’e kadar ulaşması öngörülüyor.

Libya sıcaklarının etkisinin tamamen sona ereceği yeni haftada İstanbul’da sıcaklıkların önce 12, ardından 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu ani değişime karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

sarı kodla uyarılan 23 il açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden art arda paylaşımlar yaparak 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İllerdeki valilikler de vatandaşlara SMS ve sosyal medya aracılığıyla tedbir çağrısında bulundu.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat.

Yetkililer, vatandaşları özellikle ani sıcaklık değişimleri, şiddetli rüzgar, yağış ve olası sel riskine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaya çağırıyor.