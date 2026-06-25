Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı! O İlimiz resmen 40 dereceyi görecek

Marmara'nın Batısı: Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak geçişleri etkili olacak.

Karadeniz ve Akdeniz Hattı: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinde; Akdeniz Bölgesi'nde ise Toroslar mevkisinde öğleden sonra sağanak yağışlar görülecek.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğusu (Erzurum, Kars çevreleri) ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri tahmin ediliyor.