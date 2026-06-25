Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı! O İlimiz resmen 40 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Haziran Perşembe gününe ait güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini hissettirmeye devam ederken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olurken, güney ve güneydoğu illerinde termometreler zirveye oynayacak. Şanlıurfa'da sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor. Diğer yandan bazı bölgeler için ise yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı.
BATI VE DOĞU SIZINTISI: SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI VERİLEN BÖLGELER
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülkenin genelinde güneşli bir hava hakim olsa da belirli koridorlarda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağış beklenen bölgeler şunlar:
Marmara'nın Batısı: Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak geçişleri etkili olacak.
Karadeniz ve Akdeniz Hattı: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinde; Akdeniz Bölgesi'nde ise Toroslar mevkisinde öğleden sonra sağanak yağışlar görülecek.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğusu (Erzurum, Kars çevreleri) ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Marmara Bölgesi: Geneli az bulutlu ve açık. Batısı öğleden sonra yağışlı.
İstanbul: 21°C, 31°C (Az bulutlu ve açık)
Bursa: 18°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
Çanakkale: 20°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
Kırklareli: 18°C, 31°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Ege Bölgesi: Tamamen az bulutlu ve açık, iç kesimlerde yüksek sıcaklık hakim.
Denizli: 22°C, 37°C
Manisa: 20°C, 35°C
İzmir: 20°C, 34°C
Muğla: 19°C, 34°C
Akdeniz Bölgesi: Sahil şeridi açık, iç kesimler ve yüksekler hareketli.
Adana: 23°C, 34°C
Burdur: 18°C, 34°C
Antalya: 24°C, 30°C
Hatay: 22°C, 30°C
İç Anadolu ve Batı Karadeniz: Sakin, az bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor.
Ankara: 16°C, 31°C
Konya: 19°C, 32°C
Düzce: 17°C, 30°C
Bolu: 13°C, 28°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyı hattı parçalı bulutlu, iç kesimler yağış alıyor.
Samsun: 19°C, 29°C
Trabzon: 19°C, 26°C
Rize: 18°C, 26°C
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Kuzey kesimlerde yağışlar sürerken, güneyde aşırı sıcaklar kavurucu boyuta ulaşıyor.
Diyarbakır: 18°C, 37°C
Mardin: 26°C, 36°C
Gaziantep: 22°C, 35°C
Şanlıurfa: 26°C, 40°C (Yurdun en sıcak yeri)
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Malatya: 16°C, 33°C
Erzurum: 9°C, 26°C (Öğleden sonra sağanak yağışlı)