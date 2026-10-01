Meteoroloji 25 İli Uyardı: Sağanak ve Fırtına Aynı Anda Vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine ve son değerlendirmelerine göre 2 Ekim 2026 Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine ve son değerlendirmelerine göre 2 Ekim 2026 Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Marmara ve Trakya (Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı): Kırklareli genelinde ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde (Saray, Çerkezköy, Kapaklı) yer yer kuvvetli sağanak;
İstanbul genelinde gün boyu aralıklı sağanak; Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri.
Akdeniz Bölgesi (Doğu ve Batı Kesimlerde Kuvvetli): Antalya ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz genelinde (Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş) aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında aralıklı sağanak; özellikle Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer yer kuvvetli geçişler.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri.
İç Anadolu: Bölgenin güney ve doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Konya çevreleri) öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanaklar.
Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) saatte 50-70 km hızla kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Alarm: İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Ekim Cuma gününe ilişkin günlük hava durumu raporunu paylaştı. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdun geniş bir bölümünde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında saatte 70 kilometreye varan fırtına uyarısı yapıldı.
Ekim ayının ilk haftasında serin ve yağışlı hava dalgası etki alanını daha da genişletiyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, cuma günü batıdan doğuya birçok bölgede aralıklı sağanak yağışlar görülürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.
Trakya ve İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına
Marmara Bölgesi'nde Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Megakent İstanbul'da ise gün boyunca aralıklı sağanak yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Kocaeli ve Sakarya hattında da yağışların yerel olarak gök gürültülü sağanağa dönüşmesi beklenirken, rüzgarın poyrazdan saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesiyle İstanbul’da sıcaklık 20-21°C bandında hissedilecek.
Akdeniz ve Karadeniz Kıyılarına Sel Uyarısı
Akdeniz'de Antalya ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz hattında (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) yerel kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor. Doğu Karadeniz sahil şeridinde yer alan Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında ise kuvvetli yağışların su taşkını ve heyelan riski oluşturabileceği belirtilerek ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
Doğu ve Güneydoğu'da Geniş Çaplı Yağış Mesaisi
Doğu Anadolu’nun genelinde ve Güneydoğu’nun kuzeyinde bulutlanma artıyor. Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Siirt hattında gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Gece sıcaklıklarının Doğu Anadolu'da tek haneli rakamlara kadar ineceği bildirildi.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi.