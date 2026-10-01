Meteoroloji 25 İli Uyardı: Sağanak ve Fırtına Aynı Anda Vuracak!

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Megakent İstanbul'da ise gün boyunca aralıklı sağanak yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Kocaeli ve Sakarya hattında da yağışların yerel olarak gök gürültülü sağanağa dönüşmesi beklenirken, rüzgarın poyrazdan saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesiyle İstanbul’da sıcaklık 20-21°C bandında hissedilecek.