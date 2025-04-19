Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak!
Meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava durumu değişiyor. Vatandaşların "Yarın hava nasıl olacak?", "Yağış var mı?" gibi soruları internette en çok aratılan konular arasında yer aldı.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 28 ilde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.
Yağış beklenen iller şöyle:
Bilecik,
Bolu,
Karabük,
Kastamonu,
Sinop,
Ankara,
Çankırı, Çorum,
Amasya, Samsun, Ordu, Kırıkkale,
Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Tokat, Sivas, Giresun,
Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı.
Yetkililer, yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.