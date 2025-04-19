Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak!

Meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava durumu değişiyor. Vatandaşların "Yarın hava nasıl olacak?", "Yağış var mı?" gibi soruları internette en çok aratılan konular arasında yer aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 28 ilde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

1 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 2

Yağış beklenen iller şöyle:

2 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 3

Bilecik,

3 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 4

Bolu,

4 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 5

Karabük,

5 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 6

Kastamonu,

6 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 7

Sinop,

7 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 8

Ankara,

8 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 9

 Çankırı, Çorum,

9 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 10

Amasya, Samsun, Ordu, Kırıkkale, 

10 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 11

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Tokat, Sivas, Giresun,

11 12
Meteoroloji 28 ili uyardı: Kuvvetli sağanak vuracak! - Resim: 12

Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı.

Yetkililer, yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

12 12
Hava durumu sağanak