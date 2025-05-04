Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor

Sıcak havaların ardından gelen yazdan kalma günler kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 5 Mayıs Pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 1

Toplam 29 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Yetkililer, hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı. Meteorolojik uyarılar gün içerisinde güncellenmeye devam edecek.

1 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 2

Şiddetli yağış beklenen iller şöyle:

2 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 3

Niğde,

3 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 4

Kayseri,

4 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 5

Tokat,

5 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 6

Burdur, 

6 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 7

Sivas, 

7 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 8

Kahramanmaraş,

8 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 9

Adana,

9 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 10

Osmaniye,

10 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 11

Hatay, 

11 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 12

Gümüşhane,

12 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 13

Bayburt, 

13 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 14

Erzincan, 

14 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 15

Artvin, 

15 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 16

Ardahan, 

16 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 17

Tunceli, 

17 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 18

Bingöl,

18 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 19

Erzurum,

19 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 20

Ağrı, 

20 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 21

Kars, 

21 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 22

Iğdır, 

22 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 23

Muş,

23 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 24

Bitlis, 

24 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 25

Diyarbakır, 

25 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 26

Van, 

26 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 27

Batman, 

27 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 28

Siirt, 

28 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 29

Mardin, 

29 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 30

Şırnak ve 

30 31
Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor - Resim: 31

Hakkari.

31 31
meteoroloji Hava durumu