Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor
Sıcak havaların ardından gelen yazdan kalma günler kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 5 Mayıs Pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.
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Toplam 29 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Yetkililer, hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı. Meteorolojik uyarılar gün içerisinde güncellenmeye devam edecek.
Şiddetli yağış beklenen iller şöyle:
Niğde,
Kayseri,
Tokat,
Burdur,
Sivas,
Kahramanmaraş,
Adana,
Osmaniye,
Hatay,
Gümüşhane,
Bayburt,
Erzincan,
Artvin,
Ardahan,
Tunceli,
Bingöl,
Erzurum,
Ağrı,
Kars,
Iğdır,
Muş,
Bitlis,
Diyarbakır,
Van,
Batman,
Siirt,
Mardin,
Şırnak ve
Hakkari.