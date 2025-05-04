Meteoroloji 29 il için uyardı: Pazartesi günü şiddetli sağanak geliyor

Toplam 29 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Yetkililer, hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı. Meteorolojik uyarılar gün içerisinde güncellenmeye devam edecek.