Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Temmuz 2026 Cuma gününe ait güncel hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Hafta sonu öncesinde Trakya koridoru, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu, açık ve kavurucu bir yaz sıcaklığı etkisini sürdürecek.
Haber girişinde "İstanbul dahil 20 ilde hafta sonu yağmur bekleniyor" başlığı öne çıksa da, güncel rapor detaylarında İstanbul'un bugün parçalı ve az bulutlu, 31°C olacağı; yağışların ise daha çok Trakya sınırında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yoğunlaşacağı görülüyor.
İşte bölge bölge ve il il 3 Temmuz Cuma günü hava durumu detayları:
MARMARA BÖLGESİ (TRAKYA DİKKAT)
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerinde bulutluluk oranı artacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı, kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş yapacak.
İstanbul: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim. Yalnızca iç kesimlerde yer yer parçalı bulutluluk görülecek, yağış beklenmiyor.
İzmir: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Kütahya: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ (TOROSLAR HATTINDA SAĞANAK)
Kıyı şeridi az bulutlu ve açık geçerken, iç kesimlerde parçalı bulutlar yoğunlaşacak. Özellikle Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Adana: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 31°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 34°C (Zamanla parçalı bulutlu)
Hatay: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Genel olarak az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. Ancak öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde (özellikle Yozgat ve çevresinde) bulutlar yoğunlaşarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara zemin hazırlayacak.
Ankara: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Yozgat: 29°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, doğu kesimlerinde (Kastamonu civarı) yer yer çok bulutlu gökyüzü görülecek.
Bolu: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bartın: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Kıyı şeridinde parçalı ve az bulutlu bir hava hissedilirken, iç kesimlerde (Amasya, Tokat, Çorum hattında) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.
Samsun: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Trabzon: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Amasya: 34°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin güneyi sıcak ve açık geçerken, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra hareketlenecek. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü yerel sağanak yağışlar etkili olacak.
Erzurum: 29°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Kars: 27°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Malatya: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Van: 28°C (Zamanla parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde yüksek yaz sıcaklıkları ve tamamen açık, az bulutlu bir hava dalgası etkisini sürdürüyor. Termometreler birçok ilde 40°C sınırını aşacak.
Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 41°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 36°C (Az bulutlu ve açık)