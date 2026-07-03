Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı

Hafta sonu öncesinde Trakya koridoru, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu, açık ve kavurucu bir yaz sıcaklığı etkisini sürdürecek.