Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Temmuz 2026 Cuma gününe ait güncel hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 1

Hafta sonu öncesinde Trakya koridoru, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu, açık ve kavurucu bir yaz sıcaklığı etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 2

Haber girişinde "İstanbul dahil 20 ilde hafta sonu yağmur bekleniyor" başlığı öne çıksa da, güncel rapor detaylarında İstanbul'un bugün parçalı ve az bulutlu, 31°C olacağı; yağışların ise daha çok Trakya sınırında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yoğunlaşacağı görülüyor.

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 3

İşte bölge bölge ve il il 3 Temmuz Cuma günü hava durumu detayları:

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 4

MARMARA BÖLGESİ (TRAKYA DİKKAT)

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerinde bulutluluk oranı artacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı, kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş yapacak.

İstanbul: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 5

Çanakkale: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 6

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim. Yalnızca iç kesimlerde yer yer parçalı bulutluluk görülecek, yağış beklenmiyor.

İzmir: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 37°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 7

Muğla: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Kütahya: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 8

AKDENİZ BÖLGESİ (TOROSLAR HATTINDA SAĞANAK)

Kıyı şeridi az bulutlu ve açık geçerken, iç kesimlerde parçalı bulutlar yoğunlaşacak. Özellikle Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Adana: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 31°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 9

Burdur: 34°C (Zamanla parçalı bulutlu)
Hatay: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 10

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Genel olarak az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. Ancak öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde (özellikle Yozgat ve çevresinde) bulutlar yoğunlaşarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara zemin hazırlayacak.

Ankara: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 11

Konya: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Yozgat: 29°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 12

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, doğu kesimlerinde (Kastamonu civarı) yer yer çok bulutlu gökyüzü görülecek.

Bolu: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 13

Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bartın: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 14

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Kıyı şeridinde parçalı ve az bulutlu bir hava hissedilirken, iç kesimlerde (Amasya, Tokat, Çorum hattında) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

Samsun: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Trabzon: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 15

Rize: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Amasya: 34°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 16

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin güneyi sıcak ve açık geçerken, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra hareketlenecek. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Erzurum: 29°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Kars: 27°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 17

Malatya: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Van: 28°C (Zamanla parçalı bulutlu)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde yüksek yaz sıcaklıkları ve tamamen açık, az bulutlu bir hava dalgası etkisini sürdürüyor. Termometreler birçok ilde 40°C sınırını aşacak.

Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 41°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 19

Gaziantep: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 36°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! O bölgelere hafta sonu öncesi sağanak uyarısı - Resim: 20
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