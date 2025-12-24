Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2025 Perşembe günü için birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 1

İstanbul
Kırklareli

1 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 2

Tekirdağ
Edirne

2 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 3

Kocaeli
Sakarya

3 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 4

Yalova
Bursa

4 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 5

Çanakkale
Balıkesir

5 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 6

Bilecik
Eskişehir

6 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 7

Kütahya
Manisa

7 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 8

İzmir
Uşak

8 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 9

Afyonkarahisar
Denizli

9 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 10

Aydın
Muğla

10 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 11

Burdur
Antalya

11 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 12

Isparta
Konya

12 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 13

Karaman
Aksaray

13 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 14

Niğde
Nevşehir

14 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 15

Sinop
Samsun

15 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 16

Ordu
Giresun

16 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 17

Trabzon

17 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 18

Rize

18 19
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor - Resim: 19

Artvin

19 19
Hava durumu sağanak yağış istanbul