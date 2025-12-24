Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2025 Perşembe günü için birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
Edirne
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Bursa
Çanakkale
Balıkesir
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Uşak
Afyonkarahisar
Denizli
Aydın
Muğla
Burdur
Antalya
Isparta
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde
Nevşehir
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin