Meteoroloji 36 ili uyardı! Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, pazar günü geniş bir coğrafyada kuvvetli yağışlar bekleniyor.Yurt genelinde etkili olması öngörülen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
İşte sağanak beklenen şehirleri...
Afyonkarahisar
Uşak
Denizli
Burdur
Isparta
Ankara
Kırıkkale
Çankırı
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Niğde
Kayseri
Yozgat
Sivas
Tokat
Amasya
Çorum
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Muş
Bitlis
Siirt
Batman
Diyarbakır
Mardin
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Hatay
Osmaniye