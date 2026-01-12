Meteoroloji 41 il için sarı alarm verdi: Kar ve kuvvetli yağış etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken, kar, rüzgar ve sağanak yağış beklentisiyle 41 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu olacak. Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların türü bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Raporda özellikle bazı bölgeler için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
FIRTINA HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, bazı bölgelerde fırtına etkili olacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
MARMARA
Bölge genelinin çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan yerlerin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayı riski bulunuyor.
Bursa: 4°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çanakkale: 4°C - Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İstanbul: 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kırklareli: 1°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EGE
Bölgenin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında kalan kesimlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar: 2°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Denizli: 7°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: 8°C - Çok bulutlu, sabah il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Muğla: 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Adana: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli)
Antalya: 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Sabah doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli)
Hatay: 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli)
Isparta: 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ankara: 3°C - Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı
Eskişehir: 1°C - Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı
Kayseri: 6°C - Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı
Konya: 5°C - Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu: 1°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Düzce: 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Sinop: 6°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
Zonguldak: 4°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur; Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç/yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde 70-90 km/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Amasya: 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Rize: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Samsun: 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)
Trabzon: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)
DOĞU ANADOLU
Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısı yapılırken, sabah saatlerinde Hakkari ve Iğdır çevrelerinde sis bekleniyor.
Erzurum: 1°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Kars: 1°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
Malatya: 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)
Van: 5°C - Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği, yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği bildirildi.
Batman: 12°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Diyarbakır: 5°C - Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)
Gaziantep: 5°C - Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)
Mardin: 7°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı