Meteoroloji 41 il için sarı alarm verdi: Kar ve kuvvetli yağış etkisini artıracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur; Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç/yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde 70-90 km/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Amasya: 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Rize: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Samsun: 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)

Trabzon: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Yer yer kuvvetli)