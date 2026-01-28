Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre 29 Ocak Perşembe günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 28 Ocak hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? İşte yanıtı...
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Bilecik
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Uşak
Kütahya
Afyonkarahisar
Antalya
Burdur
Isparta
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Eskişehir
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde
Kırşehir
Nevşehir
Yozgat
Kayseri
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Ordu
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa