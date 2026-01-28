Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre 29 Ocak Perşembe günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 28 Ocak hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor

İstanbul
Kocaeli

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova

Sakarya
Yalova

Bursa, Balıkesir

Bursa
Balıkesir

Çanakkale, Bilecik

Çanakkale
Bilecik

İzmir, Manisa

İzmir
Manisa

Aydın, Muğla

Aydın
Muğla

Denizli, Uşak

Denizli
Uşak

Kütahya, Afyonkarahisar

Kütahya
Afyonkarahisar

Antalya, Burdur

Antalya
Burdur

Isparta, Mersin

Isparta
Mersin

Adana, Hatay

Adana
Hatay

Osmaniye, Eskişehir

Osmaniye
Eskişehir

Konya, Karaman

Konya
Karaman

Aksaray, Niğde

Aksaray
Niğde

Kırşehir, Nevşehir

Kırşehir
Nevşehir

Yozgat, Kayseri

Yozgat
Kayseri

Zonguldak, Bartın

Zonguldak
Bartın

Karabük, Kastamonu

Karabük
Kastamonu

Sinop, Samsun

Sinop
Samsun

Ordu, Gaziantep

Ordu
Gaziantep

Kilis, Şanlıurfa

Kilis
Şanlıurfa

