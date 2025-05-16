Meteoroloji 46 il için alarma geçti: İstanbul dahil sel uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Yeni rapora göre; Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Antalya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı ile Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların, akşam saatlerinde Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, batısında fırtına şeklinde esecek. Güneyde toz taşınımı görülebilir.
İstanbul: 12°C / 26°C – Öğleden sonra hafif sağanak
Edirne: 13°C / 22°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli: 10°C / 22°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Balıkesir: 9°C / 28°C – Öğleden sonra aralıklı sağanak
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra (Muğla ve Denizli hariç) genelinde sağanak bekleniyor. Güneyli rüzgarlar kuvvetli, kıyılarda fırtına şeklinde esecek. Toz taşınımı etkili olacak.
İzmir: 16°C / 30°C – Gece saatlerinde sağanak
Manisa: 15°C / 31°C – Gece saatlerinde sağanak
Afyonkarahisar: 9°C / 26°C – Öğleden sonra sağanak
Denizli: 14°C / 32°C – Yağış beklenmiyor
AKDENİZ
Parçalı bulutlu. Bu akşam Osmaniye’nin kuzeyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Batı Akdeniz’de rüzgar kuvvetli esecek.
Antalya: 18°C / 23°C – Öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak
Adana: 15°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 12°C / 31°C – Bu akşam batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta: 11°C / 21°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra kuzeybatısı ile Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde sağanak bekleniyor. Batı kesimlerde rüzgar kuvvetli. Toz taşınımı görülebilir.
Ankara: 7°C / 23°C – Öğleden sonra sağanak
Eskişehir: 9°C / 25°C – Öğleden sonra sağanak
Çankırı: 7°C / 25°C – Öğleden sonra sağanak
Konya: 11°C / 28°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Sinop hariç bölge genelinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Bolu: 4°C / 22°C – Öğleden sonra sağanak
Düzce: 8°C / 26°C – Hafif sağanak
Zonguldak: 9°C / 20°C – Hafif sağanak
Kastamonu: 4°C / 21°C – Öğleden sonra sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Samsun: 9°C / 21°C – Çok bulutlu
Amasya: 9°C / 29°C – Çok bulutlu
Trabzon: 9°C / 19°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Artvin: 5°C / 24°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
Akşam saatlerinde doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum: 0°C / 17°C – Akşam saatlerinde sağanak
Kars: 1°C / 17°C – Akşam saatlerinde sağanak
Malatya: 9°C / 25°C – Parçalı bulutlu
Van: 4°C / 16°C – Akşam saatlerinde sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Akşam saatlerinde doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır: 9°C / 27°C – Akşam saatlerinde sağanak
Mardin: 11°C / 23°C – Akşam saatlerinde sağanak
Gaziantep: 12°C / 28°C – Parçalı bulutlu
Siirt: 10°C / 25°C – Akşam saatlerinde sağanak
⚠️ Uyarılar:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Akşam saatlerinde Osmaniye'nin kuzeyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.