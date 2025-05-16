Meteoroloji 46 il için alarma geçti: İstanbul dahil sel uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Samsun: 9°C / 21°C – Çok bulutlu

Amasya: 9°C / 29°C – Çok bulutlu

Trabzon: 9°C / 19°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak

Artvin: 5°C / 24°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak