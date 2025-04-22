Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı

Son günlerde kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşları şimdi de sağanak yağışlar bekliyor. MGM'nin son tahmin raporuna göre; 23 Nisan'da birçok ilde şiddetli yağışlar görülecek. Özellikle gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.