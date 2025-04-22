Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı
Nisan ayında baharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyordu. Ancak yurt genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Nisan Çarşamba günü 48 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Son günlerde kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşları şimdi de sağanak yağışlar bekliyor. MGM'nin son tahmin raporuna göre; 23 Nisan'da birçok ilde şiddetli yağışlar görülecek. Özellikle gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Yağış beklenen iller arasında şu şehirler yer alıyor:
Ege ve İç Anadolu'da: Kütahya, Uşak,
Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir,
Isparta, Burdur, Konya, Ankara
Karadeniz'de: Bolu, Karabük,
Kastamonu, Çankırı,
Çorum, Amasya,
Ordu, Tokat,
Giresun, Gümüşhane
Trabzon, Rize, Artvin
İç ve Doğu Anadolu'da: Kırıkkale, Yozgat,
Kırşehir, Nevşehir,
Kayseri, Niğde,
Sivas, Malatya, Erzincan,
Tunceli, Elazığ, Bayburt,
Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis,
Ardahan, Kars,
Iğdır, Ağrı, Van
Güneydoğu Anadolu’da: Hakkari, Siirt,
Batman, Şırnak
Uzmanlar, şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.