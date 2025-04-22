Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı

Nisan ayında baharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyordu. Ancak yurt genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Nisan Çarşamba günü 48 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 1

Son günlerde kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşları şimdi de sağanak yağışlar bekliyor. MGM'nin son tahmin raporuna göre; 23 Nisan'da birçok ilde şiddetli yağışlar görülecek. Özellikle gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 2

Yağış beklenen iller arasında şu şehirler yer alıyor:

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Ege ve İç Anadolu'da: Kütahya, Uşak, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 4

Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 5

Isparta, Burdur, Konya, Ankara

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 6

Karadeniz'de: Bolu, Karabük, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 7

Kastamonu, Çankırı, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 8

Çorum, Amasya, 

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Ordu, Tokat, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 10

Giresun, Gümüşhane

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 Trabzon, Rize, Artvin

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 12

İç ve Doğu Anadolu'da: Kırıkkale, Yozgat, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 13

Kırşehir, Nevşehir, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 14

Kayseri, Niğde, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 15

Sivas, Malatya, Erzincan, 

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Tunceli, Elazığ, Bayburt, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 17

Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 18

Ardahan, Kars, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 19

Iğdır, Ağrı, Van

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Güneydoğu Anadolu’da: Hakkari, Siirt,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 21

Batman, Şırnak

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı - Resim: 22

Uzmanlar, şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

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