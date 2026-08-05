Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ağustos 2026 tarihine ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, belirli bölgeler için rüzgar ve yerel sağanak yağış uyarıları yapıldı.
Meteoroloji değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak Yağış Beklenen Yerler: Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul: 22°C / 32°C — Az bulutlu ve açık
Ankara: 17°C / 33°C — Az bulutlu ve açık
İzmir: 24°C / 37°C — Az bulutlu ve açık
5 Ağustos Bölge Bölge İl İl Hava Tahminleri
Marmara Bölgesi Az bulutlu ve açık. Bölgenin güneybatısında rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Bursa: 22°C / 35°C (Az bulutlu)
Çanakkale: 23°C / 34°C (Az bulutlu)
İstanbul: 22°C / 32°C (Az bulutlu)
Kırklareli: 22°C / 34°C (Az bulutlu)
Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Kuzeyinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Aydın: 25°C / 41°C (Az bulutlu)
Denizli: 24°C / 39°C (Az bulutlu)
İzmir: 24°C / 37°C (Az bulutlu)
Muğla: 23°C / 37°C (Az bulutlu)
Akdeniz Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı.
Adana: 25°C / 35°C (Az bulutlu)
Antalya: 26°C / 32°C (Az bulutlu)
Burdur: 22°C / 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 24°C / 32°C (Az bulutlu)
İç Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 17°C / 33°C (Az bulutlu)
Eskişehir: 17°C / 34°C (Az bulutlu)
Konya: 22°C / 34°C (Az bulutlu)
Yozgat: 14°C / 28°C (Az bulutlu)
Batı Karadeniz Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.
Bolu: 15°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 19°C / 32°C (Az bulutlu)
Kastamonu: 13°C / 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 20°C / 28°C (Az bulutlu)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Amasya: 17°C / 34°C (Parçalı bulutlu)
Rize: 22°C / 29°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)
Samsun: 21°C / 29°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)
Trabzon: 22°C / 28°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)
Doğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusu parçalı bulutlu; Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Erzurum: 14°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 14°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Malatya: 21°C / 37°C (Az bulutlu)
Van: 18°C / 30°C (Az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sıcak havanın hakim olduğu bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 22°C / 41°C (Az bulutlu)
Mardin: 28°C / 37°C (Az bulutlu)
Siirt: 26°C / 39°C (Az bulutlu)
Şanlıurfa: 27°C / 42°C (Az bulutlu)