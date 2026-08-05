Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı



Meteoroloji değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak Yağış Beklenen Yerler: Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.



