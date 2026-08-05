Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ağustos 2026 tarihine ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, belirli bölgeler için rüzgar ve yerel sağanak yağış uyarıları yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 1


Meteoroloji değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak Yağış Beklenen Yerler: Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 2

Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul: 22°C / 32°C — Az bulutlu ve açık
Ankara: 17°C / 33°C — Az bulutlu ve açık
İzmir: 24°C / 37°C — Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 3

5 Ağustos Bölge Bölge İl İl Hava Tahminleri
Marmara Bölgesi Az bulutlu ve açık. Bölgenin güneybatısında rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Bursa: 22°C / 35°C (Az bulutlu)
Çanakkale: 23°C / 34°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 4

İstanbul: 22°C / 32°C (Az bulutlu)
Kırklareli: 22°C / 34°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 5

Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Kuzeyinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Aydın: 25°C / 41°C (Az bulutlu)
Denizli: 24°C / 39°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 6

İzmir: 24°C / 37°C (Az bulutlu)
Muğla: 23°C / 37°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 7

Akdeniz Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı.

Adana: 25°C / 35°C (Az bulutlu)
Antalya: 26°C / 32°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 8

Burdur: 22°C / 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 24°C / 32°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 9

İç Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 17°C / 33°C (Az bulutlu)
Eskişehir: 17°C / 34°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 10

Konya: 22°C / 34°C (Az bulutlu)
Yozgat: 14°C / 28°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 11

Batı Karadeniz Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

Bolu: 15°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 19°C / 32°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 12

Kastamonu: 13°C / 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 20°C / 28°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 13

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Amasya: 17°C / 34°C (Parçalı bulutlu)
Rize: 22°C / 29°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 14

Samsun: 21°C / 29°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)
Trabzon: 22°C / 28°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 15

Doğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusu parçalı bulutlu; Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Erzurum: 14°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 14°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 16

Malatya: 21°C / 37°C (Az bulutlu)
Van: 18°C / 30°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 17


Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sıcak havanın hakim olduğu bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 22°C / 41°C (Az bulutlu)
Mardin: 28°C / 37°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! O bölgelere fırtına ve yağmur uyarısı - Resim: 18

Siirt: 26°C / 39°C (Az bulutlu)
Şanlıurfa: 27°C / 42°C (Az bulutlu)

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Hava durumu sağanak yağış