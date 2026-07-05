Meteoroloji 5 İle 'Sarı Kod' çaktı! Pazar günü metrekareye 60 KG yağış düşecek
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 şehir için ani hava değişikliği ve şiddetli yağışlara karşı peş peşe uyarılarda bulundu.
Yapılan son sismik ve atmosferik değerlendirmelere göre; Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Rize için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yayımlandı.
Bölge genelinde pazar gününden itibaren yerel olarak metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında aşırı yağış düşmesi bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları acil koduyla uyardı.
İLÇE İLÇE YAĞIŞ ALARMI: NERELER HEDEFTE?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi fırtına ve sağanak raporuna göre, risk altındaki il ve ilçeler şu şekilde haritalandırıldı:
Giresun: Piraziz, Bulancak, Merkez, Dereli, Keşap, Yağlıdere, Espiye, Tirebolu, Güce, Doğankent, Görele, Çanakçı, Eynesil.
Trabzon: Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Düzköy, Şalpazarı, Tonya, Maçka, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat.
Rize: İyidere, Derepazarı, Kalkandere, Merkez, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin, Güneysu.
Artvin (Kuzey Kesimleri): Arhavi, Hopa, Murgul.
Ordu: İl genelinde ve sahil şeridinde aralıklı kuvvetli sağanak geçişleri.
METEOROLOJİ'DEN AN İTİBARİYLE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
Bölge müdürlüğü istasyonlarından geçilen acil durum uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde pazar sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m²) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
AMBULANS VE AFAD EKİPLERİ TEYAKKUZDA
Karadeniz sahil yolu başta olmak üzere dik yamaçlara sahip köy yollarında heyelan ve toprak kayması riskinin maksimum seviyeye çıkması nedeniyle AFAD, belediye ve Karayolları ekipleri teyakkuza geçirildi. Vatandaşların yağış anında dere yataklarından uzak durmaları, bodrum katlardaki iş yerleri için su baskını önlemleri almaları önemle hatırlatıldı.