Meteoroloji 5 İle 'Sarı Kod' çaktı! Pazar günü metrekareye 60 KG yağış düşecek

METEOROLOJİ'DEN AN İTİBARİYLE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Bölge müdürlüğü istasyonlarından geçilen acil durum uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde pazar sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m²) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



