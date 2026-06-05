Meteoroloji 51 ili uyardı: 5 Haziran 2026, hava durumu nasıl olacak?
Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, atmosferin üst katmanlarındaki sismik sıcaklık dengesizlikleri Türkiye genelinde fahiş bir yağış dalgasını tetikledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 Haziran 2026 Cuma güncel hava tahmin raporuna göre, tam 51 şehirde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde radikal bir düşüş yaşamayacağı ancak ani bastıracak gök gürültülü dalganın sel, yıldırım ve yerel dolu riskini beraberinde getireceği bildirildi. Uzmanlar siber ve fiziki tüm uyarı sistemlerini aktif hale getirerek vatandaşları uyardı.
O ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: ŞİDDETLİ YAĞIŞIN DIŞINDA KALAN İSTİSNALAR
Hava tahmin raporunda yer alan siber ve fiziki saha verilerine göre, yağış dalgası Türkiye'nin çok büyük bir bölümünü etkisi altına alırken bazı metropol ve iller bu durumun tamamen istisnası oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre Marmara'da İstanbul; Ege'de Muğla; Akdeniz'de Hatay; İç Anadolu'da Karaman; Batı Karadeniz'de ise Zonguldak ve Bartın illeri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde bugün yağış beklenmiyor. Bu şehirlerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
BÖLGE BÖLGE 5 HAZİRAN BUGÜN GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün veri bankasından alınan resmi raporlar doğrultusunda, bölgelerdeki yağış durumları ve raporda adı geçen şehirlerin en yüksek güncel hava sıcaklıkları düz metin akışıyla şu şekilde şekillendi:
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, gökyüzünün zamanla az bulutlu hale gelmesi bekleniyor. İstanbul hariç bölgenin tamamında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.
BURSA: Güne parçalı ve çok bulutlu başlayan kentte, sabah ve öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. En yüksek sıcaklık 31 derece.
ÇANAKKALE: Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu kentte, öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 26 derece.
KIRKLARELİ: Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıracak lokal gök gürültülü sağanak yağışlı bir gökyüzü görülecek. En yüksek sıcaklık 32 derece.
İSTANBUL: Yağış dalgasının teğet geçtiği megakentte parçalı ve çok bulutlu hava zamanla yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. En yüksek sıcaklık 29 derece.
EGE BÖLGESİ
Muğla dışındaki tüm Ege illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda. İç ve kıyı Ege'de sıcaklıklar yüksek seyrederken yağış anında rüzgarlar kuvvetlenecek.
İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu gökyüzü, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış getirecek. En yüksek sıcaklık 32 derece.
DENİZLİ: Öğle saatlerinde aniden gelişecek yerel sağanak yağışların etkisi altında kalacak. En yüksek sıcaklık 31 derece.
AFYONKARAHİSAR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. En yüksek sıcaklık 27 derece.
MUĞLA: Bölge genelindeki yağış bulutlarından etkilenmeyecek olan turizm kentinde parçalı bulutlu hava zamanla az bulutluya dönecek. En yüksek sıcaklık 26 derece.
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz'in genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülürken iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz’in iç kısımları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel sağanak alacak.
ADANA: Sahil şeridi parçalı bulutlu kalırken, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. En yüksek sıcaklık 30 derece.
ANTALYA: Turizm kentinin iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. En yüksek sıcaklık 26 derece.
BURDUR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece.
HATAY: Yağış bulutlarının girmediği sınır kentinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. En yüksek sıcaklık 27 derece.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Karaman istisnası dışında bölge genelinin tamamında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
ANKARA: Başkent genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa neden olacak. En yüksek sıcaklık 29 derece.
ESKİŞEHİR: Parçalı ve çok bulutlu gökyüzü, öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleriyle yağmur bırakacak. En yüksek sıcaklık 30 derece.
KONYA: Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıracak gök gürültülü lokal sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 30 derece.
YOZGAT: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 26 derece.
KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın hariç bölge geneli sağanak yağış alırken, Orta Karadeniz'in sadece iç kesimlerinde yerel yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları ise az bulutlu döneme giriyor.
DÜZCE: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 32 derece.
AMASYA: Orta Karadeniz'in iç kısmında yer alan kentte öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri var. En yüksek sıcaklık 31 derece.
BOLU: Öğle saatlerinde dağlık kesimler ve il genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 29 derece.
KASTAMONU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel yağış alacak. En yüksek sıcaklık 28 derece.
ZONGULDAK: Yağış kapsamı dışında kalan kıyı kentinde parçalı bulutlu hava zamanla az bulutluya dönecek. En yüksek sıcaklık 27 derece.
SAMSUN VE TRABZON: Her iki Karadeniz metropolünde de parçalı ve çok bulutlu gökyüzü gün içinde zamanla yerini az bulutlu güneşli bir havaya bırakacak. En yüksek sıcaklık her iki ilde de 25 derece.
ARTVİN: Parçalı bulutlu, zamanla açarak az bulutlu bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık 27 derece.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki 7 ilde (Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars) gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise kupkuru ve sıcak bir gün geçirecek.
MALATYA: Parçalı ve çok bulutlu hava gün içinde zamanla az bulutluya dönecek, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 30 derece.
ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık 23 derece.
KARS: Güne parçalı bulutlu başlayan kentte sabah ve öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 22 derece.
VAN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ani lokal gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 21 derece.
ŞANLIURFA: Güneydoğu'nun en sıcak kenti parçalı bulutlu başlasa da zamanla tamamen az bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 35 derece.
DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu gökyüzü zamanla tamamen az bulutluya dönecek. En yüksek sıcaklık 34 derece.
MARDİN VE SİİRT: Güney sınırı hattında parçalı ve çok bulutlu bulut kütleleri zamanla dağılarak yerini az bulutlu açık bir havaya bırakacak. En yüksek sıcaklık her iki kentte de 31 derece.
Yağış anında oluşabilecek rüzgar fırtınası, siber şimşek çakmaları ve ani su baskınlarına karşı itfaiye ve AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı.