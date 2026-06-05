Meteoroloji 51 ili uyardı: 5 Haziran 2026, hava durumu nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, gökyüzünün zamanla az bulutlu hale gelmesi bekleniyor. İstanbul hariç bölgenin tamamında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

BURSA: Güne parçalı ve çok bulutlu başlayan kentte, sabah ve öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. En yüksek sıcaklık 31 derece.

ÇANAKKALE: Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu kentte, öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 26 derece.