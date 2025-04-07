Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor!

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, 8 Nisan 2025 Salı günü Türkiye genelinde birçok ilde yağış beklenmektedir. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülmektedir.

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 1

 İşte il il beklenen hava durumu:​

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 2

Marmara Bölgesi:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​Meteoroloji 
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​Meteoroloji 

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 3

Ege Bölgesi:

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​
Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 4

Akdeniz Bölgesi:

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 5

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​
Sivas: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​
Kayseri: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 6

Batı Karadeniz Bölgesi:

Bolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.​
Karabük: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​
Sinop: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 7

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Trabzon: Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı.​
Ordu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.​
Giresun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.​

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 8
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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 9

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​
Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​
Mardin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.​

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 10

Vatandaşların, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilir.

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Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor! - Resim: 11
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Hava durumu sağanak yağış