Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor!

Marmara Bölgesi:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​Meteoroloji

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.​Meteoroloji