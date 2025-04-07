Meteoroloji 57 il için alarm verdi: Sağanak ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, 8 Nisan 2025 Salı günü Türkiye genelinde birçok ilde yağış beklenmektedir. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülmektedir.
İşte il il beklenen hava durumu:
Marmara Bölgesi:
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji
Ege Bölgesi:
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi:
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İç Anadolu Bölgesi:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Sivas: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Kayseri: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz Bölgesi:
Bolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Karabük: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Sinop: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:
Trabzon: Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı.
Ordu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Giresun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Mardin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Vatandaşların, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilir.