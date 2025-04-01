Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın itibarıyla 61 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Mart ayının son günlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava etkili olmuştu. Uzmanlar, bu durumun Nisan ayında da devam edeceğini belirtiyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini yağışlı havaya bırakmasıyla birlikte, özellikle batı ve iç kesimlerde sağanak yağışın kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak yağış beklenen iller
Marmara Bölgesi:
İstanbul, Yalova, Bursa, Edirne,
Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bilecik
Tekirdağ, Kırklareli,
Ege Bölgesi:
İzmir, Balıkesir, Manisa,
Aydın, Muğla, Kütahya,
Uşak, Denizli, Afyonkarahisar
Akdeniz Bölgesi:
Antalya, Burdur, Isparta,
Osmaniye, Kahramanmaraş
Mersin, Hatay,
İç Anadolu Bölgesi:
Eskişehir, Karaman,
Aksaray, Kırıkkale,
Çankırı, Nevşehir,
Kırşehir, Niğde,
Yozgat, Kayseri, Sivas
Ankara, Konya
Karadeniz Bölgesi:
Zonguldak, Düzce,
Bartın, Karabük,
Kastamonu, Sinop,
Samsun, Amasya,
Ordu, Tokat, Çorum
Doğu Anadolu Bölgesi:
Malatya,
Elazığ, Muş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Adıyaman, Kilis,
Gaziantep, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Batman, Mardin
Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ani ve yerel yağışların etkili olabileceği bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.