Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın itibarıyla 61 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 1

Mart ayının son günlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava etkili olmuştu. Uzmanlar, bu durumun Nisan ayında da devam edeceğini belirtiyor.

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 2

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini yağışlı havaya bırakmasıyla birlikte, özellikle batı ve iç kesimlerde sağanak yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 3

Sağanak yağış beklenen iller

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 4

Marmara Bölgesi:

İstanbul, Yalova, Bursa, Edirne, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 5

Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bilecik

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 6

Tekirdağ, Kırklareli, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 7

Ege Bölgesi:

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 8

İzmir, Balıkesir, Manisa, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 9

Aydın, Muğla, Kütahya, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 10

Uşak, Denizli, Afyonkarahisar

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 11

Akdeniz Bölgesi:

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 12

Antalya, Burdur, Isparta, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 13

Osmaniye, Kahramanmaraş

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 14

Mersin, Hatay, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 15

İç Anadolu Bölgesi:

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 16

Eskişehir, Karaman,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 17

Aksaray, Kırıkkale,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 18

Çankırı, Nevşehir,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 19

Kırşehir, Niğde,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 20

Yozgat, Kayseri, Sivas

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 21

Ankara, Konya

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 22

Karadeniz Bölgesi:

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 23

Zonguldak, Düzce, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 24

Bartın, Karabük,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 25

Kastamonu, Sinop, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 26

Samsun, Amasya,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 27

Ordu, Tokat, Çorum

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 28

Doğu Anadolu Bölgesi:

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 29

Malatya, 

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 30

Elazığ, Muş

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 31

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 32

Adıyaman, Kilis,  

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 33

Gaziantep, Şanlıurfa,

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Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! - Resim: 34

Diyarbakır, Batman, Mardin

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ani ve yerel yağışların etkili olabileceği bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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