Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!

Diyarbakır, Batman, Mardin

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ani ve yerel yağışların etkili olabileceği bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.