Meteoroloji 64 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor!
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre 22 Mart Pazar günü birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. 22 Mart Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? İşte yanıtı...
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Afyon
Denizli
Kütahya
Muğla
Uşak
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Mersin
Osmaniye
Aksaray
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Karaman
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Amasya
Artvin
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Tokat
Bingöl
Elazığ
Erzincan
Iğdır
Muş
Tunceli
Van
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak