Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerini etkisi altına alan hava sistemi nedeniyle 68 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli yağış; Marmara ve Ege'de saatte 60 kilometreye varan fırtına; Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece geriliyor.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK UYARILAR
Kuvvetli Yağış ve Sel Tehlikesi: Batı Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak) ile Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Kuzeyden Fırtına Uyarısı: Rüzgarın Marmara ve Ege genelinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor.
Güneydoğu'da Toz Taşınımı: Bölgenin güney hatlarında görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilecek toz taşınımı öngörülüyor.
BÖLGELERE GÖRE 28 AĞUSTOS HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Marmara Bölgesi
İstanbul: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanaklı)
Bursa: 28°C (Aralıklı yerel gök gürültülü sağanaklı)
Kırklareli: 28°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Çanakkale: 31°C (Kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 29°C (Öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Eskişehir: 26°C (Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)
Konya: 29°C (Öğle ve gece saatlerinde yerel sağanaklı)
Nevşehir: 27°C (Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanaklı)
Karadeniz Bölgesi
Bolu: 23°C (Öğleden sonra kuvvetli sağanaklı)
Zonguldak: 22°C (Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanaklı)
Düzce: 26°C (Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanaklı)
Sinop: 29°C (Öğleden sonra kuvvetli sağanaklı)
Samsun: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Trabzon: 27°C (Gece saatlerinde kuvvetli sağanaklı)
Rize: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Amasya: 30°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Ege ve Akdeniz Bölgeleri
İzmir: 35°C (Az bulutlu ve açık, kuzeyli sert rüzgarlı)
Denizli: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
Muğla: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Adana: 35°C (Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklı)
Antalya: 39°C (Batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel sağanaklı)
Hatay: 32°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Burdur: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Erzurum: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Kars: 25°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Malatya: 33°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Van: 26°C (Öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Diyarbakır: 36°C (Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanaklı)
Şanlıurfa: 38°C (Öğle saatlerinde yerel sağanaklı, toz taşınımı etkili)
Gaziantep: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 34°C (Parçalı ve az bulutlu, toz taşınımı etkili)