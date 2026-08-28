Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerini etkisi altına alan hava sistemi nedeniyle 68 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 1

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli yağış; Marmara ve Ege'de saatte 60 kilometreye varan fırtına; Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece geriliyor.

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 2

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK UYARILAR

Kuvvetli Yağış ve Sel Tehlikesi: Batı Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak) ile Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Kuzeyden Fırtına Uyarısı: Rüzgarın Marmara ve Ege genelinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor.
Güneydoğu'da Toz Taşınımı: Bölgenin güney hatlarında görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilecek toz taşınımı öngörülüyor.

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 3

BÖLGELERE GÖRE 28 AĞUSTOS HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi

İstanbul: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanaklı)
Bursa: 28°C (Aralıklı yerel gök gürültülü sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 4

Kırklareli: 28°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Çanakkale: 31°C (Kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 5

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 6

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 29°C (Öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Eskişehir: 26°C (Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 7

Konya: 29°C (Öğle ve gece saatlerinde yerel sağanaklı)
Nevşehir: 27°C (Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 8

Karadeniz Bölgesi

Bolu: 23°C (Öğleden sonra kuvvetli sağanaklı)
Zonguldak: 22°C (Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 9

Düzce: 26°C (Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanaklı)
Sinop: 29°C (Öğleden sonra kuvvetli sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 10

Samsun: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Trabzon: 27°C (Gece saatlerinde kuvvetli sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 11

Rize: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Amasya: 30°C (Aralıklı yerel sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 12

Ege ve Akdeniz Bölgeleri

İzmir: 35°C (Az bulutlu ve açık, kuzeyli sert rüzgarlı)
Denizli: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 13

Muğla: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 14

Adana: 35°C (Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklı)
Antalya: 39°C (Batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 15

Hatay: 32°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Burdur: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 16

Erzurum: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Kars: 25°C (Aralıklı yerel sağanaklı)



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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 17

Malatya: 33°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Van: 26°C (Öğle saatlerinde yerel sağanaklı)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 18

Diyarbakır: 36°C (Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanaklı)
Şanlıurfa: 38°C (Öğle saatlerinde yerel sağanaklı, toz taşınımı etkili)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 19

Gaziantep: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 34°C (Parçalı ve az bulutlu, toz taşınımı etkili)

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Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 20
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