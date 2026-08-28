Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Cuma günü sel, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK UYARILAR

Kuvvetli Yağış ve Sel Tehlikesi: Batı Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak) ile Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Kuzeyden Fırtına Uyarısı: Rüzgarın Marmara ve Ege genelinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da Toz Taşınımı: Bölgenin güney hatlarında görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilecek toz taşınımı öngörülüyor.