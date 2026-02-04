Meteoroloji 7 ili uyardı: Şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 5 Şubat Perşembe günü Ege kıyıları ve Türkiye'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri ve beklenen riskler...

İzmir Hava Durumu

İzmir'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kıyı ilçelerde yağışların metrekareye 21-75 kg düşecek şekilde "çok kuvvetli" olması öngörülüyor.

Manisa Hava Durumu

Yarın öğle saatlerinden itibaren Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ani sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.

Aydın Hava Durumu

Aydın'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Çanakkale Hava Durumu

Çanakkale çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklenmektedir.

Muğla İçin "Çok Kuvvetli" Alarm

Muğla'da yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.

Yağışlar Cuma öğleye kadar sürecek olup metrekareye 21-75 kg yağış bırakması tahmin ediliyor.

Balıkesir Hava Durumu

Balıkesir'in batı ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Edirne Hava Durumu

Edirne'nin güney kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri beklenmektedir.

Ege Kıyıları Genel Fırtına Uyarısı

Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

İç ve Doğu Anadolu Buzlanma Riski

5 Şubat Perşembe gece 00:00-06:00 saatleri arasında iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt çevresi) ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Şırnak çevresi) yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

