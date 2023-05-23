Meteoroloji 7 şehri uyardı! Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 şehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji 7 şehri uyardı! Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1 1 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji 7 şehri uyardı! Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2 2 5

Yapılan açıklamada, 7 şehre dikkat çekilirken kuvvetli sağanağın etkili olacağı ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji 7 şehri uyardı! Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3 3 5

İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 7 şehri uyardı! Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4 4 5

Meteoroloji ayrıca, Gök gürültülü sağanak yağışın, Tokat, Samsun'un doğusu ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı da açıklandı.