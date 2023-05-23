Meteoroloji 7 şehri uyardı! Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 şehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, 7 şehre dikkat çekilirken kuvvetli sağanağın etkili olacağı ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji ayrıca, Gök gürültülü sağanak yağışın, Tokat, Samsun'un doğusu ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı da açıklandı.