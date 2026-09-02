Meteoroloji 8 İli Haritayla Uyardı: 3 Eylül Perşembe Günü Sağanak Geliyor!

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da 8 İle Yağış Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre perşembe günü Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ordu, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde gün boyu aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışların Erzurum’un kuzey kesimleri ile Van’ın doğusunda da yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sağanak anında ani su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.