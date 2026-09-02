Meteoroloji 8 İli Haritayla Uyardı: 3 Eylül Perşembe Günü Sağanak Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 3 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 3 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz: Rize, Trabzon,
Artvin ve Ordu çevreleri.
Doğu Anadolu: Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimleri ve Van’ın doğu ilçeleri.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçerken batı ve güney illerinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.
Meteoroloji 8 İli Uyardı: Sağanak Geliyor, Batıda İse Kavurucu Sıcaklar Hakim!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Eylül Perşembe gününe ilişkin günlük hava durumu raporunu yayımladı.
Yurdun doğu kesimlerinde 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, batı ve güney bölgelerde ise termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.
Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde iki farklı hava tablosu öne çıkıyor. Yurdun kuzeydoğu hattında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede yazdan kalma sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu’da 8 İle Yağış Uyarısı
Meteoroloji verilerine göre perşembe günü Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ordu, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde gün boyu aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışların Erzurum’un kuzey kesimleri ile Van’ın doğusunda da yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sağanak anında ani su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Batı ve Güneyde Termometreler Yükselişte
Marmara, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağışsız, açık ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar İstanbul’da 31°C, Ankara’da 32°C ölçülürken, Ege ve Akdeniz’de termometreler 38-39°C bandına kadar tırmanacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.