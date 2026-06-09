Meteoroloji 9 Haziran Salı raporunu yayımladı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak başlıyor
Atmosferik basınç dengelerindeki radikal kırılmalar ve mevsimsel hava kütlelerinin çarpışması, yurt genelinde iki farklı uç iklim tablosunun aynı anda yaşanmasına yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Haziran 2026 Salı gününe ilişkin resmi hava durumu raporunu ilan etti.
Yeni rapora göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA BÖLGESİNDE SAKİN VE PARÇALI BULUTLU HAVA
Marmara genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgedeki önemli merkezlerin sıcaklık değerleri şu şekilde listelendi:
BURSA: Günü parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle geçirecek olan kentte sıcaklık en düşük 16, en yüksek 30 derece olacak.
ÇANAKKALE: Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı şehirde termometreler 18 ile 30 derece arasında seyredecek.
ölçülecek.
EDİRNE: Bölgenin en sıcak noktalarından biri olan kentte parçalı ve az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 18 ile 33 dereceyi görecek.
İSTANBUL: Megakent genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 28 derece olarak
EGE BÖLGESİNDE ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK ALARMI
Ege genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava istenirken, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen kentte sıcaklık 14 ile 28 derece arasında olacak.
DENİZLİ: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek şehirde termometreler 21 ile 34 dereceye kadar tırmanacak.
İZMİR: Kıyı Ege'nin merkezinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklıklar 21 ile 34 derece seviyesinde seyredecek.
MUĞLA: Turizm merkezinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu olurken, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 32 derece olarak kayıtlara geçecek.
AKDENİZ BÖLGESİNDE BATI VE TOROSLAR MEVKİİ HAREKETLİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak olan kentte sıcaklıklar 20 ile 31 derece olacak.
ANTALYA: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek olan şehirde, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 22 ile 28 derece arasında ölçülecek.
BURDUR: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı kentte termometreler 15 ile 29 dereceyi gösterecek.
HATAY: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek olan şehirde sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece seviyelerinde kalacak.
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YEREL YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: Parçalı ve az bulutlu bir günün ardından, bu akşam ilk saatlerde batı çevreleri yer yer çok bulutlu kısa resmi yerel sağanak yağış alacak. Başkentte sıcaklık 15 ile 29 derece olacak.
ESKİŞEHİR: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kentte sıcaklıklar 14 ile 28 derece bareminde seyredecek.
KONYA: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bir diğer iç Anadolu kentinde termometreler 19 ile 30 dereceye çıkacak.
NEVŞEHİR: Günü yağışsız, parçalı ve az bulutlu geçirecek olan şehirde en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık ise 26 derece olacak.
BATI KARADENİZ SAKİN, ORTA VE DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ YAĞIŞLI
Batı Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken; Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
BARTIN: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı kentte sıcaklık 14 ile 29 derece arasında ölçülecek.
BOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek olan bolu genelinde termometreler en düşük 12, en yüksek 27 dereceyi gösterecek.
KASTAMONU: Gecesi kıştan kalma 9 dereceye kadar düşecek olan kentte, gündüz parçalı ve az bulutlu hava altında 27 derece görülecek.
ZONGULDAK: Serin bir gün geçirecek olan sahil kentinde parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 16 ile 24 derece arasında seyredecek.
AMASYA: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek olan şehirde en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak.
RİZE: Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek kentte sıcaklık 17 ile 25 derece arasında kalacak.
SAMSUN: Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bir diğer Karadeniz kentinde termometreler 17 ile 26 dereceye çıkacak.
TRABZON: Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak olan kıyı kentinde sıcaklık en düşük 17, en yüksek 23 derece olarak ölçülecek.
DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSU SAĞANAKLI
Doğu Anadolu genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava istenirken, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek olan kentte bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar ise geceleri 8 dereceye kadar düşerken gündüz 23 derece olacak.
KARS: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı serhat şehrinde termometreler 8 ile 20 derece arasında seyredecek.
MALATYA: Deprem bölgesinin merkezlerinden olan kentte yağış beklenmiyor; parçalı ve az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 15 ile 30 derece olacak.
VAN: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin kaydedileceği kentte sıcaklık değerleri 12 ile 23 derece arasında kalacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 37 DERECE SINIRINDA KAVRULUYOR
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Basra alçak basıncının fahiş sıcaklık dalgasıyla bölgede termometreler rekor kıracak.
DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık bir gökyüzünün altında fahiş bir sıcaklığın etkili olacağı tarihi kentte termometreler 17 ile 35 dereceyi gösterecek.
MARDİN: Az bulutlu ve açık geçecek olan taş evlerin şehrinde en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 32 derece olarak kayıtlara geçecek.
SİİRT: Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı şehir genelinde sıcaklık baremleri 20 ile 33 derece arasında değişecek.
ŞANLIURFA: Bölgenin ve ülkenin en sıcak noktalarından biri olan kentte az bulutlu ve açık hava altında sıcaklık 24 dereceden başlayıp fahiş bir tırmanışla 36 dereceye fırlayacak ve bölgesel olarak 37 derece barajına dayanacak.