Meteoroloji 9 Haziran Salı raporunu yayımladı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak başlıyor

AKDENİZ BÖLGESİNDE BATI VE TOROSLAR MEVKİİ HAREKETLİ

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak olan kentte sıcaklıklar 20 ile 31 derece olacak.

ANTALYA: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek olan şehirde, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 22 ile 28 derece arasında ölçülecek.



