Meteoroloji açıkladı: 15 ilde sağanak yağış etkili olacak (3 Eylül hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Özellikle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon’un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon’un doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
🌤️ Marmara
Az bulutlu ve açık.
☀️ Çanakkale: 21°C / 33°C
☀️ Edirne: 20°C / 36°C
🌤️ İstanbul: 21°C / 30°C
☀️ Kırklareli: 20°C / 33°C
🌤️ Ege
Az bulutlu ve açık.
🌤️ Afyonkarahisar: 14°C / 30°C
☀️ Denizli: 22°C / 36°C
☀️ İzmir: 23°C / 36°C
☀️ Muğla: 18°C / 37°C
🌤️ Akdeniz
Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve çok bulutlu. Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
🌤️ Adana: 25°C / 34°C
🌤️ Antalya: 25°C / 32°C
☀️ Burdur: 17°C / 35°C
⛈️ Hatay: 26°C / 31°C (Kıyıları sağanak yağışlı)
🌥️ İç Anadolu
Parçalı bulutlu.
🌤️ Ankara: 15°C / 30°C
🌥️ Eskişehir: 14°C / 29°C
☀️ Konya: 20°C / 30°C
☀️ Nevşehir: 15°C / 28°C
🌦️ Batı Karadeniz
Öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
🌧️ Bolu: 11°C / 27°C (Yerel sağanak)
🌤️ Düzce: 16°C / 30°C
🌧️ Sinop: 20°C / 30°C (Yerel sağanak)
🌧️ Zonguldak: 19°C / 26°C (Yerel sağanak)
🌦️ Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon’un doğusunda kuvvetli yağış görülebilir.
☁️ Amasya: 16°C / 32°C
⛈️ Artvin: 19°C / 26°C (Yerel kuvvetli sağanak)
🌦️ Samsun: 20°C / 28°C (Aralıklı sağanak)
🌦️ Trabzon: 23°C / 26°C (Aralıklı sağanak)
🌦️ Doğu Anadolu
Kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
🌧️ Erzurum: 14°C / 28°C (Yerel sağanak)
🌧️ Kars: 12°C / 29°C (Yerel sağanak)
☀️ Malatya: 19°C / 35°C
🌤️ Van: 15°C / 29°C
☀️ Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık.
☀️ Diyarbakır: 20°C / 39°C
☀️ Gaziantep: 24°C / 38°C
☀️ Mardin: 27°C / 36°C
☀️ Siirt: 28°C / 38°C