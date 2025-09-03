Meteoroloji açıkladı: 15 ilde sağanak yağış etkili olacak (3 Eylül hava durumu)

Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Özellikle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon’un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.