Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda beklenen haberi duyurdu; 23 Aralık Salı günü bazı iller beyaza bürünecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 1

Kış mevsiminin etkisini artırması ve havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları görülmeye başlandı. Vatandaşların kar beklentisi sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

1 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 2

İŞTE KAR BEKLENEN O İLLER

MGM'nin tahminlerine göre salı günü kar yağışının etkisi altına girecek şehirler netleşti.

2 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 3

Çankırı

3 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 4

Ankara

4 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 5

Kırıkkale

5 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 6

Afyon

6 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 7

Kırşehir

7 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 8

Yozgat

8 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 9

Kayseri

9 10
Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor - Resim: 10

Sivas

10 10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı