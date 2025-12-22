Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık Salı bu illerde lapa lapa kar bekleniyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda beklenen haberi duyurdu; 23 Aralık Salı günü bazı iller beyaza bürünecek.
Kış mevsiminin etkisini artırması ve havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları görülmeye başlandı. Vatandaşların kar beklentisi sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.
İŞTE KAR BEKLENEN O İLLER
MGM'nin tahminlerine göre salı günü kar yağışının etkisi altına girecek şehirler netleşti.
Çankırı
Ankara
Kırıkkale
Afyon
Kırşehir
Yozgat
Kayseri
Sivas