Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Şubat il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Şubat 2026 tarihi için kapsamlı hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı riski bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

MGM, yağışların şiddetleneceği bölgeleri net bir dille işaret etti. Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

İşte bölge bölge ve il il 13 Şubat 2026 hava durumu tahminleri:

MARMARA

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale çevrelerinde yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışların Çanakkale geneli ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği öngörülüyor.

EDİRNE: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL: 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli; İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN: 16°C - Çok kuvvetli ve yerel şiddetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 17°C - Kuvvetli, güneyinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 11°C - Çok kuvvetli ve yerel şiddetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması beklenirken; kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış görülecek. Rüzgarın fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA: 16°C - Yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlı

ANTALYA: 17°C - Çok kuvvetli ve yerel şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 13°C - Kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlı

ISPARTA: 12°C - Kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı, diğer yerlerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların bölgenin güneyinde kuvvetli, Kayseri'nin güneyinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın fırtına hızına (50-90 km/saat) ulaşması bekleniyor.

ANKARA: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 10°C - Kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS: 9°C - Öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE: 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP: 16°C - Öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 17°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU KARADENİZ

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde 50-90 km/saat hızla, Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde ise yer yer 100 km/saat üzeri hızla esmesi öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve yüksek eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA: 16°C - Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN: 15°C - Gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde yağmur, doğu kesimleri ve yükseklerde kar bekleniyor. Yağışların güney ve batı kesimler ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM: 5°C - Gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS: 2°C - Çok bulutlu

MALATYA: 12°C - Kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN: 9°C - Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış hakim olacak. Özellikle Adıyaman çevreleri ile Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar zamanla güneyli yönlerden kuvvetlenecek.

DİYARBAKIR: 15°C - Batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 11°C - Batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT: 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

