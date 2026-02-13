Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Şubat il il hava durumu

EGE

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli; İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN: 16°C - Çok kuvvetli ve yerel şiddetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 17°C - Kuvvetli, güneyinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 11°C - Çok kuvvetli ve yerel şiddetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı