Meteoroloji açıkladı: Bursa’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2025 Perşembe günü için Bursa’ya yönelik hava durumu tahminlerini açıkladı. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların kısmen artması bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji açıkladı: Bursa’da bugün hava nasıl olacak?
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 İşte Bursa için güncel hava durumu tahmini:

Meteoroloji açıkladı: Bursa’da bugün hava nasıl olacak? - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 2 Ocak 2025 Perşembe günü Bursa’da hava durumu şu şekilde:

Günlük Beklenen Sıcaklık: 7°C - 14°C
Hissedilen Sıcaklık: 7°C - 14°C
Nem Oranı: %48 - %73
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, nem oranının gün içinde orta seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

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