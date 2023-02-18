Meteoroloji açıkladı: Deprem bölgesi ve illerimizde hava durumu

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

HATAY: 15, Az bulutlu ve açık.

K.MARAŞ: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ELAZIĞ: 7, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 12, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı.

ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KÜTAHYA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 18, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 11, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmurlu.

ZONGULDAK: 14, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 8, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 12, Az bulutlu ve açık.

KAYNAK: Haberglobal