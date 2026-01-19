Meteoroloji açıkladı: Yarın bu illerde lapa lapa kar bekleniyor

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak 2026 Salı günü için beklenen raporu yayımladı. Tam 17 şehir beyaza bürünecek.

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları etkisini göstermeye başladı.

Kış mevsiminin sert yüzünü hissettirdiği bugünlerde, vatandaşların merakla beklediği kar haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok noktasında kar yağışı geçişleri görülecek.

İşte kar yağışı beklenen o şehirler...

Karabük

Kastamonu

Tokat

Kayseri

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Erzincan

Erzurum

Artvin

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Muş

Van

Hakkari

