Meteoroloji açıkladı: Yarın bu illerde lapa lapa kar bekleniyor
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak 2026 Salı günü için beklenen raporu yayımladı. Tam 17 şehir beyaza bürünecek.
Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları etkisini göstermeye başladı.
Kış mevsiminin sert yüzünü hissettirdiği bugünlerde, vatandaşların merakla beklediği kar haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok noktasında kar yağışı geçişleri görülecek.
İşte kar yağışı beklenen o şehirler...
Karabük
Kastamonu
Tokat
Kayseri
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Muş
Van
Hakkari