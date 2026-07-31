Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu

Ağustos ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar tekrar yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak çeşitli şehirlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdumuz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Yeni ayla birlikte başlayan sıcaklık artışıyla birlikte birçok kentte aşırı sıcak hava etkisini gösterecek.

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 2

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 ilimiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 28 il şu şekilde sıralandı:

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 3

İzmir
Aydın

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 4

Manisa

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 5

Muğla
Denizli

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 6

Antalya
Adana

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 7

Osmaniye

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 8

Hatay
Kilis

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 9

Gaziantep

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 10

Kahramanmaraş
Şanlıurfa

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 11

Adıyaman
Malatya

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 12

Bayburt

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 13

Erzincan
Tunceli

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 14

Elazığ
Diyarbakır

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 15

Mardin
Şırnak

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Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu - Resim: 16

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