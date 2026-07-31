Meteoroloji alarm verdi! 1 Ağustos Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 il duyuruldu
Ağustos ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar tekrar yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak çeşitli şehirlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdumuz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Yeni ayla birlikte başlayan sıcaklık artışıyla birlikte birçok kentte aşırı sıcak hava etkisini gösterecek.
1 Ağustos 2026 Cumartesi günü aşırı sıcak beklenen 28 ilimiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 28 il şu şekilde sıralandı:
İzmir
Aydın
Manisa
Muğla
Denizli
Antalya
Adana
Osmaniye
Hatay
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Şırnak
Şırnak