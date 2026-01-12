Meteoroloji alarm verdi: 13 Ocak Salı günü bu 40 şehre lapa lapa kar yağacak
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, 13 Ocak 2026 Salı günü Türkiye genelinde tam 40 il beyaz örtüyle kaplanacak.
Türkiye genelinde havaların soğumasıyla beraber kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı. Yurt genelinde kar yağışları görülmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yağışlarla ilgili güncel tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haritaya göre Salı günü kar yağışının etkili olacağı şehirler:
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Bilecik
Ankara
Eskişehir
Konya
Aksaray
Kırşehir
Nevşehir
Yozgat
Çankırı
Karaman
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çorum
Amasya
Tokat
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Erzincan
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır
Muş
Bitlis
Van
Bingöl
Tunceli
Elazığ
Malatya
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak