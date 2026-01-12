Meteoroloji alarm verdi: 13 Ocak Salı günü bu 40 şehre lapa lapa kar yağacak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, 13 Ocak 2026 Salı günü Türkiye genelinde tam 40 il beyaz örtüyle kaplanacak.

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla beraber kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı. Yurt genelinde kar yağışları görülmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yağışlarla ilgili güncel tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haritaya göre Salı günü kar yağışının etkili olacağı şehirler:

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Bilecik

Ankara

Eskişehir

Konya

Aksaray

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Çankırı

Karaman

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çorum

Amasya

Tokat

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Erzincan

Kars

Ardahan

Ağrı

Iğdır

Muş

Bitlis

Van

Bingöl

Tunceli

Elazığ

Malatya

Diyarbakır

Batman

Siirt

Şırnak

