Meteoroloji alarm verdi! 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü bu 27 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Yayınlanan son raporda, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle bazı illerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı vurgulandı.

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇOK SICAK OLMASI BEKLENEN 27 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulunduğu ve tahmin haritasında da gösterdiği 27 şehir şu şekilde sıralandı:

İzmir

Manisa

Aydın

Denizli

Muğla

Burdur

Antalya

Isparta

Iğdır

Şırnak

Siirt

Muş

Batman

Bingöl

Diyarbakır

Mardin

Şanlıurfa

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Malatya

Adıyaman

Gaziantep

Kilis

Adana

Osmaniye

Kahramanmaraş