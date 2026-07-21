Meteoroloji alarm verdi! 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü bu 27 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son veriler doğrultusunda yurt genelinde hava durumu tablosu netleşti.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Yayınlanan son raporda, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle bazı illerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı vurgulandı.
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇOK SICAK OLMASI BEKLENEN 27 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulunduğu ve tahmin haritasında da gösterdiği 27 şehir şu şekilde sıralandı:
İzmir
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
Burdur
Antalya
Isparta
Iğdır
Şırnak
Siirt
Muş
Batman
Bingöl
Diyarbakır
Mardin
Şanlıurfa
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Malatya
Adıyaman
Gaziantep
Kilis
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş